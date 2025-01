Con l’arrivo dei Galaxy S25 aumentano le indiscrezioni riguardanti i nuovi smartphone di Samsung. A tal proposito, il colosso sudcoreano abbia preso un’importante decisione. Per la prima volta, Samsung non sarà il principale fornitore di chip di memoria per i suoi smartphone. Secondo fonti affidabili, un’azienda americana di lunga esperienza nel settore, assumerà un ruolo dominante nella produzione delle RAM per i Galaxy S25. Relegando Samsung a un ruolo secondario.

Una nuova azienda si occuperà delle RAM dei nuovi Galaxy S25

Micron, che già da anni fornisce memorie a Samsung in misura marginale, ora diventerà il protagonista principale della catena di approvvigionamento. Tale svolta è stata determinata da un’analisi comparativa condotta dalla divisione Samsung MX. Il risultato ha evidenziato che le memorie di Micron, basate sul processo 1b di classe 10 nm, offrono prestazioni superiori. Soprattutto per l’efficienza termica.

Uno dei principali punti deboli dei chip Samsung, infatti, è il calore. Le memorie prodotte dall’azienda sudcoreana tendono a surriscaldarsi più facilmente rispetto a quelle di Micron. Suddetto problema, che Samsung non è riuscita a risolvere in tempo, ha spinto Samsung MX a scegliere una soluzione più performante.

È importante sottolineare che non tutti i modelli di Galaxy S25 utilizzeranno le RAM di Micron. Alcune unità saranno comunque equipaggiate con memorie Samsung. Tale cambiamento riflette una sfida più ampia. Negli ultimi anni, Samsung ha visto una perdita costante di prestigio nelle sue fonderie. Clienti di primo piano come Qualcomm, NVIDIA e Google hanno ormai preferito TSMC per i loro semiconduttori avanzati. Anche i processori Exynos, sviluppati internamente da Samsung, hanno sofferto di problemi di affidabilità e prestazioni. Perdendo terreno rispetto alla concorrenza.

Il futuro della leadership tecnologica di Samsung dipenderà dalla sua capacità di rispondere alle recenti sfide. Migliorando i suoi prodotti e riguadagnando la fiducia dei clienti. Nel frattempo, Micron sembra destinata a giocare un ruolo sempre più rilevante nell’ecosistema mobile globale.