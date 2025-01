Apple MacBook Air viene da molti considerato come il notebook che facilita l’accesso da parte del pubblico all’interno dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, un prodotto relativamente completo, capace di garantire ottime prestazioni generali, il tutto ad un prezzo accettabile ed accessibile da parte dei più.

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è stata applicata direttamente sul modello del 2022, caratterizzato dalla presenza del processore Apple M2, octa-core di ottima qualità, con alle spalle una configurazione che prevede 16GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna su SSD. Il display resta essere il solito ottimo Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione molto elevata, con altrettanti dettagli e nitidezza generale, superando di gran lunga la qualità degli altri modelli della medesima fascia di prezzo.

Non perdetevi la possibilità di ricevere codici sconto Amazon gratis e le offerte esclusive, solo iscrivendovi al seguente canale Telegram.

Apple MacBook Air: offerta con 270 euro di sconto su Amazon

Il prezzo di vendita di questo Apple MacBook Air con chip Apple M2 è fortemente ribassato rispetto al suo listino originario, che per la variante in oggetto corrispondeva a 1249 euro. Lo sconto che Amazon ha deciso di applicare corrisponde esattamente al 22%, ovvero parliamo, come anticipato di circa 270 euro in meno rispetto al listino, per arrivare a poter spendere in fase finale solamente 979 euro. Se lo volete acquistare, premete qui.

La versione che vi proponiamo presenta colore Argento, il più classico tra quelli attualmente disponibili sul mercato, lo chassis è interamente realizzato in metallo, con un buonissimo trattamento oleofobico, così da non dover continuare a pulirlo, ed allo stesso tempo è capace di attutire maggiormente i colpi e gli urti, riuscendo a proteggere al meglio le componenti interne. Ottima è l’autonomia, può raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, senza rallentamenti o vincoli particolari da segnalare.