Risparmio da non perdere assolutamente di vista sull’acquisto di una smart TV TCL su Amazon, arriva a tutti gli effetti la promozione che prevede lo sconto del 34% sul valore originario di listino, così da facilitare di molto la vita del consumatore che è alla ricerca di un prodotto dello stesso tipo.

Il modello attualmente in offerta è il 50V6B, si tratta di un televisore con diagonale di 50 pollici, che permette di raggiungere una risoluzione massima in 4K, con supporto a HDR Ultra e Dolby Audio, per un audio maggiormente immersivo e avvolgente, oltre a disporre di piena compatibilità con gli assistenti vocali, come ad esempio Google Assistant. Alla base trova posto il sistema operativo Google TV, uno dei più utilizzati e completi tra quelli attualmente disponibili, offrendo comunque la possibilità di installare applicazioni di vario genere, tra cui troviamo ovviamente Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e similari.

Smart TV TCL in offerta del 34% su Amazon

Il dispositivo avrebbe di base un listino già non troppo elevato, infatti dovete sapere che il prezzo consigliato corrisponde esattamente a 449 euro, ma con lo sconto disponibile su Amazon, la spesa viene ridotta del 34%, fino a scendere a 299 euro. La spedizione a domicilio è da considerarsi completamente gratuita, con consegna in tempi molto brevi e tuto gestito direttamente da Amazon. Lo potete acquistare qui.

Essendo stato lanciato nel corso del 2024, il televisore dispone di tante caratteristiche di livello, come ad esempio il Game Master 2.0, che include ad esempio l’HDMI di ultima generazione, quale è la 2.1, con ALLM, per provare a tutti gli effetti la latenza più bassa possibile. L’HDR Multiformat permette, inoltre, di ottenere la massima e migliore qualità delle immagini, con supporto a HDR10 e HLG.