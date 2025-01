Filtro colosso della tecnologia Corsair annunciato l’avvio del programma denominato Next gen GPU Ready, si tratta di un’iniziativa volta a preparare gli utenti all’arrivo delle nuove GPU appena annunciate di prossima generazione, le quali potrebbero richiedere fino a 600 W di potenza, e dunque perché quest’ultima ha creato una pagina web dedicata per fornire delle raccomandazioni specifiche e dettagliate sugli alimentatori da utilizzare e sui componenti ideali per i nuovi sistemi.

Soluzione chiara e diretta

Tutti gli utenti che hanno incertezze su quale alimentatore sia più adatto da utilizzare per la propria futura GPU troveranno risposte da parte di Corsair che offre una soluzione chiara e diretta, l’azienda si è infatti portata avanti lanciando un sito web con un badge distintivo che faciliterà la selezione dei prodotti compatibili, il badge porta il nome del programma appena lanciato e apparirà nelle pagine relative ad alimentatori, chassis e sistemi di raffreddamento, ciò permetterà agli utenti di identificare facilmente e rapidamente le componenti ritenute compatibili alla perfezione con le nuove schede video in arrivo da parte di Nvidia.

Nello specifico, l’azienda ha anche lanciato un nuovo connettore da 12 V 2X6, quest’ultimo è progettato per le GPU di nuova generazione ed è supportato solo da alimentatori compatibili con lo standard ATS 3.1 e PCI express 5.1.

In base alle indiscrezioni, ad esempio la scheda top di gamma rilasciata nei giorni precedenti, la RTX 5090, potrebbe richiedere fino a 575 W superando di ben 125 W la scheda top di gamma della generazione scorsa, dunque avere la possibilità di fornire almeno 600 W a queste schede è indispensabile per godersi un sistema stabile e funzionante come se non bastasse corse Hair ha annunciato l’introduzione di nuovi adattatori angolati per il connettore appena annunciato, un esempio è un adattatore a 180° e cavi a 90° già disponibili al prezzo di 20 $, ciò ovviamente per garantire una gestione dei cablaggi ottimali anche in chiave raffreddamento.