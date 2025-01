Hisense al CES 2025: il futuro della smart home e dell'intrattenimento

Al CES 2025, Hisense ha presentato la sua visione di una casa connessa, dove ogni dispositivo è unito dalla piattaforma ConnectLife. Cosa significa per noi? Un controllo centralizzato, monitoraggio in tempo reale e automazioni che semplificano la vita domestica. Le nuove funzioni come la modalità AI Eco permettono di risparmiare energia in modo semplice. Il futuro in cucina? Più smart che mai grazie a Dish Designer, AI Food Recognition e AI Meal Planner, che aiutano a pianificare pasti e fare la spesa. Non è solo comfort, ma anche sostenibilità e efficienza.

Anche la lavatrice Hisense Washer-Dryer 7S si reinventa, grazie all’intelligenza artificiale applicata al bucato. Funzioni come AI Super Wash e AI Super Dry assicurano che i capi siano sempre perfetti, con consumi ridotti grazie alla classificazione A-20%. E per chi cerca un frigorifero all’avanguardia, Hisense propone il BCD-780W, con uno schermo TFT da 21″ e l’integrazione con ConnectLife. Non dimentichiamoci del condizionatore Uni Series, che unisce AI Smart Technology e comfort personalizzato.

Esperienza cinematografica a casa con Hisense

Per chi ama il cinema, Hisense ha portato al CES 2025 una gamma di TV e schermi premium che promettono una qualità visiva senza precedenti. Il TriChroma LED da 116 pollici offre immagini straordinarie grazie alla tecnologia RGB Local Dimming e al motore Hi-View AI Engine X. Non solo immagini perfette, ma anche audio coinvolgente. Per chi cerca la massima qualità, il nuovo MicroLED da 136 pollici supera ogni aspettativa con oltre 24 milioni di LED autoemissivi.

La serie ULED Hisense con i modelli U7, U8 e U9 regala un’esperienza visiva ottimizzata grazie al processore Hi-View Engine Pro. Anche il sistema di Laser TV segna un passo avanti, con il PX3-PRO Laser Cinema e il C2 Ultra 4K Laser Mini Projector che migliorano ogni momento di intrattenimento, dal gaming alla visione di film. E se desideri un’esperienza davvero unica, c’è anche il Rollable Laser TV, un design innovativo che unisce proiettore e schermo. Salute e benessere sono garantiti dalla certificazione Low Blue Light, che riduce l’affaticamento visivo. Hisense ridefinisce con le sue creazioni il concetto di home theater con il lancio del sistema HT Saturn Wireless Home Theater. Pensato per chi vive il cinema in casa, questo sistema rivoluziona l’esperienza audiovisiva. Ogni suono diventa un’emozione grazie a tecnologie come Dolby Atmos e DTS:X, che trasformano ogni scena in un’esperienza immersiva.

Soluzioni AI per città e mobilità

Hisense non si ferma solo alla casa. Con la Urban Governance Platform, l’azienda punta a rendere le città del futuro più intelligenti. Come? Con un chipset AI avanzato e l’analisi dei big data, che migliorano la gestione del traffico, dei trasporti pubblici e delle reti urbane. Ma la tecnologia Hisense non si limita alle città. Anche la mobilità smart fa un grande passo avanti. I nuovi display innovativi, come gli HUD olografici e i sistemi laser, aumentano la sicurezza stradale, mentre le soluzioni di climatizzazione intelligente Sanden elevano l’esperienza di guida. La domanda è: come vivremo domani grazie a tutte queste innovazioni? Semplice: in un mondo più intelligente, connesso e sostenibile.