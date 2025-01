Fino ad ora abbiamo avuto modo di ricevere diverse informazioni utili sul prossimo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A56. A quanto pare, però , le informazioni non sono ancora terminate. Nel corso delle ultime ore, infatti, quest’ultimo è stato avvistato in rete sul noto portale cinese TENAA. In questo modo, possiamo avere ulteriori conferme sia per quanto il design sia per quanto riguarda le presunte specifiche.

Samsung Galaxy A56, il nuovo medio di gamma passa dal portale TENAA

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Samsung è stato avvistato in rete sul noto portale cinese TENAA. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo medio medio gamma Samsung Galaxy A56. Dal sito in questione possiamo avere in primis una conferma sul design, dato che sono presenti alcune immagini.

In particolare, sembra che rispetto al passato l’azienda abbia intenzione di aggiornare il look del modulo fotografico. Il nuovo device, infatti, sembra avere un unico modulo fotografico verticale di forma ovale. Al suo interno, dovrebbero trovare posto tre sensori fotografici. Il flash LED, invece, sembra posto affianco al modulo fotografico sul latro destro.

Sembra che invece non ci saranno novità di rilievo per quanto riguarda la parte frontale. Qui, infatti, ci sarà un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Dal punto di vista prestazionale, ci si aspetta poi la presenza di uno dei processori di Samsung, ovvero il soc Exynos 1580. L’autonomia, invece , dovrebbe essere affidata ad una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W. Ricordiamo inoltre che in rete era anche emerso il presunto prezzo di vendita dello smartphone. Si parla di un prezzo di 439£, ovvero circa 523 euro al cambio attuale. Vedremo se sarà effettivamente così.