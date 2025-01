Dal 8 gennaio 2025, WindTre ha reintrodotto il costo di attivazione per le nuove offerte di rete fissa Fibra FTTH su rete Open Fiber fino a 2,5Gbps. La promozione che fino al 7 gennaio garantiva l’attivazione gratuita è stata definitivamente ritirata senza ulteriori proroghe. I nuovi clienti che scelgono la Super Fibra di WindTre dovranno ora sostenere un costo iniziale di 39,99€, riportando la spesa a quella standard. Questa modifica si applica alle aree A e B coperte da Open Fiber, che includono le principali città italiane e le grandi aree urbane.

WindTre: differenze di costo tra le tecnologie e promozioni in corso

La promozione era stata introdotta il 4 marzo 2024 per incentivare le attivazioni di rete fissa nelle zone meglio coperte dal servizio. Grazie all’azzeramento del costo di attivazione, WindTre puntava a distinguersi in un mercato competitivo. Offrendo una soluzione economica per l’accesso a internet ad alta velocità. Con la scadenza dell’offerta però l’operatore ha deciso di uniformare le condizioni economiche per le attivazioni di rete fissa.

Il costo di attivazione varia a seconda della tecnologia e dell’area geografica. Nelle aree bianche (C e D), dove vi è meno copertura, il prezzo della Fibra FTTH è più alto, pari a 49,99€. Per le offerte in tecnologia FWA Outdoor 5G, invece, è ancora attiva una promozione che permette di azzerare i costi di installazione per chi la sottoscrive online. In condizioni standard, l’installazione FWA comporta una spesa di 120€, rateizzabile in 24 mesi.

Le offerte di rete fissa WindTre, inclusa la Super Fibra, sono disponibili fino al 19 gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti. Chiunque fosse interessato a conoscere nuove soluzioni interessanti può seguire i canali ufficiali dell’operatore. Infatti sul sito web potrete restare aggiornati su tutte le novità in arrivo oltre a trovare promozioni super vantaggiose sia per la telefonia mobile che fissa. Pronte a soddisfare anche le richieste più esigenti.