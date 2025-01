Huawei Watch D2 non è il classico smartwatch pensato e votato al benessere, ma un dispositivo che offre misurazioni della pressione sanguigna per 24 ore, alimentato dal nuovo Huawei TruSense System, che permette di ottenere risultati rapidi e precisi, come frutto dei tanti anni di ricarca e di sviluppo, sulla tecnologia relativa alla pressione sanguigna (ricordando che i dati ottenuti sono da considerarsi solamente per uso personale).

Il prodotto sfrutta un cuscinetto fisico per gonfiarsi e misurare direttamente la pressione sanguigna ad intervalli, supportandola in diversi scenari, sia in posizione eretta, che seduti o sdraiati, con l’aggiunta di misurazioni automatiche interne anche durante la notte. Gli intervalli possono scendere fino a 15-30 minuti, sia di giorno che di notte, così da poterla monitorare 24 ore 24, con un minimo del 70% di misurazioni riuscite di giorno e 7 di notte.

Huawei Watch D2: lo smartwatch che misura la pressione

Tutto ciò è possibile grazie al TruSense System di Huawei, è presente un sensore di pressione ad alta precisione, un cuscinetto gonfiabile ed una mini-pompa, che permettono di fornire misurazioni precise dei parametri vitali ed anche della pressione sanguigna. Il prodotto è in grado di misurare la fibrillazione atriale tramite ECG a singola derivazione, frequenza cardiaca, stress, temperatura della pelle e SpO2. Ottenendo, con un semplice tocco, anche 9 indicatori corporei, che permettono di avere una visione panoramica della propria salute.

E’ bene sottolineare che Huawei Watch D2 è rivolto a persone con un’età superiore ai 18 anni, e che non può sostituire alcuna diagnosi o trattamento medico. Al netto di ciò sono oltre 80 le modalità di esercizio incluse, a cui si aggiunge il tracciamento delle attività quotidiane, come il sonno, ma anche stress, dieta e esercizio. Il dispositivo è leggero, con un display da 1,82 pollici e design flottante 2.5D (il cuscinetto ha larghezza 26,5 mm), viene commercializzato in due colorazioni (nero e oro), con cinturino in fluoroelastomero con gomma TPU, o in pelle crema.

Compatibile sia con iOS che con Android, viene commercializzato sul sito ufficiale Huawei ad un prezzo di listino di 399 euro.