Porsche ha annunciato che la famiglia 911 si amplia con l’arrivo della Carrera S. Questa nuova vettura incarna la completa essenza della Casa di Zuffenhausen sia per quanto riguarda il look ma, soprattutto, per le prestazioni.

La nuova Carrera S è basata su un propulsore boxer turbo da 3.0 litri in grado di raggiungere i 353 kW pari a 480 CV. L’incremento prestazionale si aggira introno ai 30 cavalli, migliorando anche l’efficienza grazie ai nuovi turbocompressori e il sistema di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione.

Porsche ha scelto di posizionare questo modello tra 911 Carrera e la 911 Carrera GTS, offrendo una scelta ancora più variegata ai propri clienti. La “S”, infatti, non rappresenta solo un miglioramento in termini di prestazioni, ma anche un aumento delle opzioni di allestimento. Secondo la Casa tedesca, ciò rappresenta un importante valore aggiunto rispetto alla 911 Carrera.

Grazie al nuovo motore rivisto e potenziato, la Carrera S è in grado di scattare da zero a 100 km/h in appena 3,3 secondi con una velocità massima di 308 km/h. Il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) conta otto rapporti per consentire di utilizzare la marcia ideale per ogni condizione di strada.

Le linee iconiche di Porsche sono impreziosite anche da interni profondamente rivisti per ampliare l’equipaggiamento di serie della Carrera S. L’azienda offre di base pneumatici sfalsati con cerchi da 20/21 pollici, l’impianto di scarico sportivo e il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+).

Gli utenti che volessero estrarre il massimo in pista dalla propria vettura possono optare per far installare su richiesta l’impianto frenante in carboceramica PCCB. Sono disponibili anche le sospensioni sportive PASM che si abbinano all’asse posteriore sterzante per aumentare la reattività tra i cordoli.

Passando agli interni, i rivestimenti in pelle nera per sedili, poggiatesta, cruscotto e pannelli delle portiere sono di serie. Anche in questo caso, le possibilità di personalizzazione sono elevatissime e vanno dalle soluzioni estetiche a quelle funzionali per il comfort e la guida. La Porsche Carrera S nasce come una due posti ma nella versione Coupé è possibile, a richiesta, aggiungere due sedili posteriori. I prezzi della nuova 911 Carrera S partono da 159.447 euro per la versione Coupé e da 173.859 euro per la variante Cabriolet.