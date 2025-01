OnePlus ha recentemente presentato il suo ultimo flagship killer, il OnePlus 13R, insmeme al top di gamma di ultima generazione (OP 13), progettato per competere nel mercato della fascia media. a mio avviso, è bellissimo e ha un design semplicemente mozzafiato.

Design e costruzione

Il OnePlus 13R presenta un design elegante con materiali di alta qualità. La cornice è in alluminio, mentre il retro è realizzato in vetro Gorilla Glass 7i, resistente ai graffi e agli urti. Il dispositivo misura 161,7 x 75,8 x 8 mm e pesa 206 grammi, risultando maneggevole e comodo da utilizzare.

È disponibile in due colorazioni: Nebula Noir (quella che ho io in prova) e Astral Trail, che donano al telefono un look moderno e sofisticato. C’è, come sempre, lo slider per le notifiche.

Le finiture curate e l’ergonomia complessiva rendono il OnePlus 13R un dispositivo piacevole da utilizzare quotidianamente. La certificazione per la resistenza a spruzzi e polvere (IP54) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza.

Display

Il display AMOLED da 6,78 pollici è uno dei punti di forza del OnePlus 13R. Con una risoluzione di 1264 x 2780 pixel e una densità di 450 ppi, offre immagini dettagliate e colori vividi. La frequenza di aggiornamento 120 Hz garantisce una fluidità ottimale, rendendo lo smartphone ideale per giocare e guardare contenuti multimediali. Inoltre, il supporto HDR10+ migliora la qualità visiva nei video ad alta gamma dinamica. Il pannello è protetto da Gorilla Glass Victus 2, che offre una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti. La luminosità massima di 1300 nit assicura una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Hardware

Sotto la scocca, il OnePlus 13R monta il processore top di Qualcomm dello scorso anno, lo Snapdragon 8 Gen 3, un chipset octa-core di fascia alta prodotto con tecnologia a 4 nm. La CPU include un core principale Cortex-X4 a 3,3 GHz, tre Cortex-A720 a 3,2 GHz e quattro Cortex-A520 ottimizzati per l’efficienza energetica. L’ho trovato eccellente così come lo è nel “vecchio” OnePlus 12.

Il dispositivo è disponibile in tre configurazioni di memoria: 8 GB di RAM con 256 GB di storage, 12 GB di RAM con 256 GB e 16 GB di RAM con 512 GB. La memoria interna utilizza la tecnologia UFS 4.0, che assicura velocità di lettura e scrittura elevate. Tuttavia, non è presente uno slot per schede microSD, quindi lo spazio di archiviazione non è espandibile.

Fotocamere

Il comparto fotografico del OnePlus 13R include tre sensori posteriori ma, lo ricordo, non c’è la tecnologia di Hasseblad.

Fotocamera principale da 50 MP, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un’ampia apertura f/1.8, ideale per scatti in condizioni di scarsa luce.

Teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x, perfetto per i dettagli a distanza.

Ultra-grandangolare da 8 MP, con campo visivo di 112°, per catturare ampie scene panoramiche.

C’è poi la fotocamera frontale da 16 MP, con apertura f/2.4, produce selfie di qualità e supporta videochiamate nitide.

Il device registra video in 4K a 30/60 fps e in 1080p fino a 240 fps, offrendo opzioni avanzate per chi ama girare video.

Batteria e autonomia

La batteria da 6000 mAh garantisce una lunga durata. Secondo le specifiche, il telefono può riprodurre video per oltre 23 ore con una singola carica. La tecnologia di ricarica rapida da 80W consente di ricaricare completamente il dispositivo in circa 45 minuti, riducendo i tempi di attesa. Nonostante la batteria capiente, lo smartphone mantiene uno spessore contenuto di 8 mm, risultando più sottile rispetto a molti concorrenti con celle energetiche simili.

Software e funzionalità

Lo smartphone esegue Android 15, personalizzato con l’interfaccia OxygenOS 15. Questa combinazione offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile. OnePlus promette tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di patch di sicurezza, garantendo una lunga durata del dispositivo.

Tra le funzionalità degne di nota troviamo il sensore di impronte sotto il display, il riconoscimento facciale, il supporto ai pagamenti NFC per pagamenti contactless e la modalità Always-On Display, che consente di visualizzare informazioni rapide senza sbloccare il telefono. Infine, presenta il modem 5G, e c’è il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e una porta USB-C 3.1 per trasferimenti dati rapidi.

Conclusioni

Il OnePlus 13R rappresenta una scelta eccellente nella fascia media. È potentissimo ma posso dire con assoluta certezza che è uno dei migliori smartphone di punta (anche se si colloca nella fascia media del mercato) che si possano comprare adesso. Il suo prezzo parte da 769,00€ di listino ma sono sicuro che con lo street price diventerà un best buy in pochissime settimane.