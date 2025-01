Continental al CES 2025: i finestrini smart che fungono da display

I finestrini delle auto non sono più semplici superfici trasparenti. Grazie alla tecnologia presentata da Continental al CES 2025, possono diventare veri e propri display interattivi. Questo concetto innovativo promette di ridefinire l’esperienza a bordo delle vetture. Quando l’auto è parcheggiata, i finestrini oscurati elettricamente si trasformano in schermi ad alta risoluzione. Un mini proiettore interno proietta contenuti visibili all’esterno. Una tecnologia straordinaria, quasi filmesca, che diviene realtà grazie alla Continental. Tra le informazioni mostrate ci sono il livello di carica delle vetture elettriche, messaggi personalizzati e persino contenuti visivi su misura per l’utente. Dietro questa tecnologia applicata ai finestrini c’è una piattaforma software avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale. Questo sistema, chiamato eTravel.companion, raccoglie dati geografici, meteorologici e abitudini di guida per generare suggerimenti in tempo reale. I contenuti possono anche includere loghi e informazioni utili per coloro che si avvicinano al veicolo.

Non solo dei finestrini e più di un “semplici” schermi

Cosa rende davvero speciale questa innovazione? La sua capacità di interazione con l’ambiente circostante. Non si tratta solo di mostrare immagini sui finestrini, ma di creare un dialogo tra auto e mondo esterno. Ad esempio, se l’auto si trova vicino a uno stadio, potrebbe visualizzare il logo della squadra del cuore del conducente. La personalizzazione avanzata è dunque un altro punto chiave del sistema. Prima ancora di salire a bordo, è possibile vedere sul finestrino informazioni sul viaggio, come le soste per la ricarica necessarie nel tragitto. Ciò rende la pianificazione del percorso più intuitiva e comoda.

La tecnologia Continental dimostra che i finestrini possono diventare una parte attiva della comunicazione del veicolo. Questa innovazione apre nuove prospettive non solo per il comfort, ma anche per la sicurezza e l’intrattenimento. La domanda non è più “se” vedremo queste soluzioni, ma quando entreranno nelle nostre auto. La mobilità sta cambiando rapidamente e Continental sembra avere le chiavi del futuro. Curiosi di provare anche voi questa tecnologia così particolare?