Il CES di Las Vegas è un evento che attira l’attenzione degli appassionati di diversi settore, dall’automotive al tech. Un occasione in cui le diverse case costruttrici hanno l’opportunità di presentare novità su cui hanno lavorato nel corso degli anni per poter lanciare sul mercato modelli di auto o dispositivi all’avanguardia. Tra le novità dell’edizione del 2025, non possiamo non parlare del computer presentato da NVIDIA.

Stiamo parlando del supercomputer per l’intelligenza artificiale denominato Project Digits. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo attualmente a conoscenza.

NVIDIA: al CES 2025 con il supercomputer Project Digits

Tutti noi conosciamo NVIDIA poiché nel corso degli anni è riuscita a conquistare utenti in tutto il mondo, tanto da diventare azienda leader nel settore dei chip grafici. Il CES di Las Vegas 2025, dunque, non poteva non essere scelto come palcoscenico ideale per presentare una delle sue ultime realizzazioni.

Non a caso, infatti, il Project Digits nasce come strumento dalle dimensioni decisamente compatte ma, nonostante ciò, in grado di gestire modelli AI che includono fino a 200 miliardi di parametri. Nello specifico, a contraddistinguere il dispositivo è la presenza del nuovo GB10 Grace Blackwell Superchip, realizzato grazie al lavoro congiunto con MediaTek.

Quel che sappiamo è che il Project Digits può raggiungere 1 petaflop di prestazioni in FP4. Grazie alla presenza del GB10 Grace Blackwell Superchip, dunque, è in grado di eseguire calcoli complessi. Le buone notizie non terminano qui perché il supercomputer è dotato di 128 GB di memoria unificata e fino a 4 TB di storage NVMe. Non manca la possibilità, per chi ne ha necessità, di collegare due sistemi Digits e gestire modelli con fino ad un totale di 405 miliardi di parametri.

Non parliamo, dunque, di un semplice dispositivo ma di una soluzione che consentirà a sviluppatori, ricercatori, ma anche studenti, di utilizzare una soluzione con una potenza eccellente per poter testare l’AI.