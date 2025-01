Una promozione da non trascurare minimamente va a toccare Honor 200 Smart, il dispositivo appartenente alla fascia media, un prodotto di buona qualità che risulta essere ancora più scontato grazie all’ultima offerta che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di ogni utente.

Dotato di sistema operativo Android 14, con personalizzazione grafica MagicOS 8, il prodotto gode di dimensioni che si fermano a 167 x 76,8 x 8,1 millimetri di spessore, con un peso di 191 grammi. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 4 Gen2, octa-core con frequenza di 2,2GHz (massima), che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 613, con anche 4GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile). Il tutto a muovere e gestire un display da 6,8 pollici di diagonale, che presenta risoluzione 1080 x 2412 pixel, con densità di pixel di 389ppi, mantenendo comunque tecnologia IPS LCD e 120Hz di refresh rate, quindi estrema fluidità generale.

Correte ad iscrivervi a questo canale Telegram, dove avrete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in esclusiva.

Honor 200 Smart: una promozione folle su Amazon

Honor 200 Smart sarebbe oggi in commercio con un listino di 199 euro, un prezzo che Amazon negli ultimi 30 giorni ha già ridotto fino a 159,99 euro, ma che proprio in questo periodo ha deciso di abbassare ulteriormente di altri 10 euro, per arrivare così a poter investire solamente 149,90 euro per il suo acquisto. Premete qui per effettuare l’ordine.

La batteria è un componente più che valido, che raggiunge capacità di 5200mAh, con supporto alla ricarica rapida, per una autonomia di ottimo livello. La connettività è rappresentata dal WiFi 802.11 ac dual-band (non WiFi 6), passando per bluetooth 5.0 con supporto A2DP e LE, oltre a chip NFC e GPS, per una connettività poi legata alla USB type-C 2.0 (senza uscita video). Il comparto fotografico, nella parte posteriore, è composto da due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 2 megapixel.