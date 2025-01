Uno dei titoli più discussi degli ultimi anni è rappresentato sicuramente da GTA 6, il titolo in questione è ormai atteso da un decennio e promette di portare nel mondo dei videogiochi novità fuori da ogni previsione, a rovinare questa attesa però ci pensa di tanto in tanto la classica voce di corridoio che parla di un possibile rinvio, l’azienda dietro il titolo in questione continua a ribadire che il gioco uscirà come annunciato nell’ultimo quarto del 2025, nonostante tutte queste rassicurazioni però ci sono ancora voci di corridoio vicine all’industria che hanno dei dubbi in proposito, questa volta a parlarne è stata quella di Jason Schreier di Bloomberg.

L’ipotesi

il giornalista in questione ha infatti avanzato dei pronostici per quanto riguarda il 2025 videoludico e a fare rumore è proprio quella legata al titolo sotto i riflettori, secondo quest’ultimo infatti il gioco verrà rinviato al 2026, questo ritardo non dovrebbe essere legato solo alla grande ambizione del progetto, bensì anche alla gestione del lavoro da parte del team di sviluppo, il quale si sta impegnando in tutti i modi per evitare l’imposizione di turni straordinari di lavoro ai dipendenti.

Si tratta di una voce senza alcun dubbio molto rumorosa da parte di questo giornalista proprio a causa del ruolo che quest’ultimo ricopre, se confermata risulterebbe sicuramente un duro colpo al mercato dei videogiochi che, come ben sappiamo, sta subendo la pesante influenza di questa attesa interminabile dal momento che tutti gli altri team di sviluppo sanno che lanciare un titolo a ridosso dell’arrivo di GTA 6 potrebbe essere controproducente dal momento che quest’ultimo come un buco nero inghiottirà tutto il mercato per un periodo di tempo decisamente prolungato, dunque tutto ciò che rimane da fare e attendere un eventuale risposta da parte di rockstar games che si spera smentirà ancora una volta l’ipotesi, la speranza di tutti quanti e infatti che l’attesa decennale termini alla fine dell’anno appena iniziato, magari a ridosso del periodo natalizio.