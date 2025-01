Al CES 2025, Dell ha sorpreso tutti con una svolta mai vista prima. Ovvero i marchi storici XPS, Inspiron e Latitude non esistono più. Al loro posto arriva una serie completamente rinnovata e più intuitiva, composta dai modelli Dell, DellPro e DellProMax. Il suo obiettivo è piuttosto chiaro. In quanto la società intende rendere più comprensibile l’offerta e conquistare il pubblico con una struttura più semplice. La scelta si ispira apertamente alla strategia di Apple, che utilizza nomi simili per i suoi iPhone, creando una connessione immediata con le fasce di mercato.

Dell: design e prestazioni, il rinnovamento passa anche dall’hardware

I nuovi modelli Dell sono pensati per il mercato consumer. Prevedono infatti una proposta dedicata agli utenti che cercano un utilizzo quotidiano e senza complicazioni. La linea Pro, invece, si rivolge ai professionisti e alle aziende. Mentre la gamma ProMax rappresenta il top di serie, poiché garantisce prestazioni e caratteristiche avanzate per i più esigenti. All’interno di ogni categoria, ulteriori suddivisioni come “Base,” “Plus” e “Premium” cercano di soddisfare ogni esigenza. Ma rischiano comunque di introdurre nuove complessità.

La rivoluzione però non si limita ai nomi. In quanto i nuovi modelli si distinguono anche per il design e le innovazioni tecniche. I Dell Pro Premium 13 e 14, ad esempio, presentano uno stile assolutamente raffinato. Infatti il modello da 13 pollici si fa notare per il peso ridotto di soli 1,07kg e un’autonomia dichiarata di 21,2 ore. In più, le prestazioni grafiche sono migliorate dell’82% rispetto alla generazione precedente.

Il Dell Pro Premium 14 introduce per primo nel settore business un display OLED tandem, più efficiente e luminoso rispetto ai pannelli tradizionali. Per il settore consumer, i modelli Dell14 e 16 Plus conservano il design tradizionale, ereditato dalle precedenti serie Inspiron. La linea Premium, erede della serie XPS, non presenta cambiamenti importanti, almeno fino al 2026.

La distribuzione dei nuovi dispositivi sarà graduale. I DellPro Premium 13 e 14 sono già disponibili, mentre i Dell 14 e 16 Plus arriveranno il 18 febbraio con un prezzo base di 999 dollari. Per la gamma Pro Max, il lancio è previsto a marzo, ma i prezzi restano ancora un’incognita.