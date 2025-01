Al CES 2025, Anker ha presentato un’interessante gamma di prodotti progettati per semplificare la vita degli utenti. Ciò sia a casa che all’aperto. Tra le novità più rilevanti, spiccano due soluzioni innovative. Si tratta di Anker SOLIX C300 DC. Presentato insieme al Solar Umbrella. Una combinazione perfetta per gli amanti dell’avventura e per chi cerca soluzioni ecologiche e portatili.

Anker i nuovi dispositivi presentati

La power station SOLIX C300 DC rappresenta un passo importante nel settore delle batterie portatili. Presenta dimensioni ridotte del 30% rispetto alla media e un peso di soli 2,8 kg. Elementi che la rendono facilmente trasportabile. Grazie a un design verticale, un manico integrato e una tracolla opzionale, questo dispositivo è ideale per escursioni, campeggio e attività outdoor. Si dimostra altrettanto utile anche come backup energetico domestico.

Nonostante la compattezza, il dispositivo offre una batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO4). Quest’ultima ha capacità di 288 Wh (90.000 mAh). La potenza in uscita massima è di 300W. Le sue sette porte (2 USB-A, 4 USB-C, e una presa ausiliaria DC) assicurano la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

L’ombrello solare “Solar Umbrella” di Anker è una soluzione altamente innovativa. È dotato di pannelli solari pieghevoli in perovskite. Il dispositivo è progettato per offrire maggiore efficienza. Fino al 30% in più. Ciò rispetto ai pannelli tradizionali. E in condizioni di luce intensa. Inoltre, può raddoppiare l’efficienza in caso di scarsa luminosità. Con una potenza in uscita di 100 W e porte XT-60 e USB-C, Solar Umbrella non solo protegge dal sole. Ha la capacità di ricaricare svariati dispositivi e power station.

Entrambi i dispositivi Anker arriveranno a partire dalla prossima estate. La SOLIX C300 DC avrà un prezzo di 199,99 dollari (o 249,99 per la variante con prese AC). Mentre il costo di Solar Umbrella sarà annunciato successivamente. Tali dispositivi confermano l’impegno di Anker nel combinare tecnologia, sostenibilità e praticità. Il tutto per offrire soluzioni energetiche all’avanguardia.