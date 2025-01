Nel mondo sempre più connesso, avere una rete internet affidabile e veloce è molto importante. A tal proposito, Fastweb Casa Light rappresenta la scelta ideale per chi desidera navigare senza limiti. Con prestazioni di alto livello e un costo trasparente. A partire da 27,95€ mensili, l’offerta si distingue per la qualità della connessione. Oltre che per i servizi inclusi. Inoltre, abbinando l’opzione Fastweb Mobile, il costo mensile si riduce ulteriormente. Scendendo a 23,95€. In tal modo gli utenti accedono ad un piano completo e conveniente.

Fastweb Casa Light: le caratteristiche della promo

L’offerta presenta una connessione con velocità fino a 2,5 Gbps. Perfetta per streaming in 4K, gaming online, smart working e videochiamate senza interruzioni. Il tutto è supportato dal modem Internet Box NeXXt, incluso nell’offerta. Suddetto dispositivo, dotato di tecnologia Wi-Fi 6, garantisce una copertura ottimale in ogni angolo della casa. Ciò elimina zone morte e rallentamenti.

Uno dei punti di forza di Fastweb Casa Light è la totale trasparenza. L’attivazione è gratis. Non presenta costi nascosti. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di testare la connessione per 30 giorni. Se non si è soddisfatti, puoi recedere senza penali. Come ulteriore vantaggio, l’operatore permette di accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy. Un’occasione per sviluppare competenze digitali utili nel lavoro e nella vita quotidiana.

Come anticipato, è possibile anche aggiungere l’opzione Fastweb Mobile. La promo presenta 150 GB per la connessione internet. Insieme a minuti illimitati e 100 SMS. Il tutto a 7,95€ mensili. Un’offerta ideale per chi cerca la massima connettività, sia a casa che in mobilità. E non è tutto. Per ottenere maggiori vantaggi è possibile aggiungere l’opzione Plus. Quest’ultima, gratuita per i primi due mesi, include diversi servizi. Tra cui l’assistenza prioritaria, biglietti per il cinema, sconti su acquisti o gift card per viaggi. Gli utenti interessati possono recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli dell’offerta.