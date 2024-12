Fastweb Mobile arricchisce il suo portafoglio con tre offerte dedicate alla rete mobile. Tutte compatibili con la tecnologia 5G. La proposta si divide in FastwebMobile a 7,95€ al mese, MobileFull a 9,95€ al mese e MobileMaxi a 11,95€ al mese. Ogni piano include minuti illimitati verso numeri nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS mensili e rispettivamente 150, 200 o 300GB di traffico dati. La novità principale riguarda l’introduzione dell’opzione Fastweb Protect, disponibile dal 17 dicembre 2024. Questo servizio, pensato per proteggere gli smartphone durante la navigazione, è incluso gratuitamente con l’offerta Maxi. Mentre per i piani Mobile e MobileFull prevede un costo aggiuntivo di 3€ al mese, con i primi tre mesi gratuiti.

Rete e funzionalità avanzate: il 5G di Fastweb

Tutte le offerte includono anche i corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy. Ovvero una scuola digitale che forma le persone sulle professioni del futuro. Per chi sceglie Mobile Maxi, è compresa senza costi aggiuntivi anche l’Assistenza Pet di Quixa, una polizza sanitaria per animali domestici. L’attivazione è possibile online o tramite Servizio Commerciale al prezzo iniziale di 17,95€ per Mobile. Invece si parla di 19,95€ per MobileFull e di 21,95€ per Mobile-Maxi, importo che copre sia la prima ricarica sia il costo della SIM. In più, l’opzione eSIM è disponibile dal 2024. Offrendo una soluzione innovativa per chi preferisce una scheda virtuale.

Fastweb continua a investire nella rete 5G, principalmente attraverso l’appoggio alla rete WindTre. La quale è in grado di raggiungere velocità di 1,6Gbps in download. L’accesso alla rete di quinta generazione richiede dispositivi compatibili e copertura adeguata, verificabile tramite una mappa interattiva sul sito ufficiale. Dove il 5G non è disponibile, si può navigare in 4G o, in pochi casi, in 3G. La tecnologia 3G è però in fase di dismissione graduale, con un termine previsto per il 31 dicembre 2025.

Fastweb offre anche vantaggi nel roaming UE, con limiti dati variabili in base al piano. Si parla infatti di 11 giga per Mobile, 13 per Mobile-Full e 16 per la versione Maxi. Nei Paesi extra UE, si applicano invece tariffe a consumo o specifiche opzioni internazionali.