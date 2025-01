Lenovo ha svelato al CES 2025 la nuovissima serie Legion Go S. La console da gaming portatile, disponibile con Windows o SteamOS, permette di giocare in mobilità ai propri titoli preferiti potendo contare sulla potenza di un PC.

Oltre alle varianti caratterizzate dai due sistemi operativi, Lenovo ha confermato che c’è un terzo modello in fase di sviluppo. Il prototipo è pensato per sbloccare prestazioni aggiuntive e rendere la Legion Go un vero e proprio media center ad altissime prestazioni.

Uno dei vantaggi della Legion Go S è quello di essere la prima console portatile di un produttore terzo ad utilizzare SteamOS. Attualmente, il sistema operativo è presente esclusivamente sulla Steam Deck in quanto si tratta di un prodotto proprietario di Valve.

Lenovo ha presentato Legion Go S, una console da gaming dall’elevata potenza che può funzionare con Windows o SteamOS

Considerando che SteamOS è un sistema operativo pensato specificatamente per il gaming, Lenovo ha voluto offrire ai propri utenti un prodotto che potesse offrire un’esperienza completamente immersiva. Un vantaggio che in mobilità può fare la differenza nel gaming.

Sal punto di vista tecnico, la Legion Go S è caratterizzata da un display LCD da 8 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e un form factor di 16:10. Il refresh rate raggiunge i 120Hz con una luminosità di picco di 500 nit e la gamut di colori che copre il 100% sRGB. Il pannello è touchscreen, una scelta che consente di ampliare le possibilità di utilizzo.

Le prestazioni sono assicurate dai processori AMD Ryzen Z1 Extreme dotati di una grafica integrata AMD Radeon 700M. Nella configurazione più completa, la memoria RAM di tipo LPDDR5X raggiunge i 32GB con frequenza a 6400MHz. Lo storage interno, invece, è basato su un SSD da 1TB collegato tramite PCIe Gen4.

La batteria da 55,3 Whr si può ricaricare in maniera rapida a 65W tramite USB Type-C. La console portatile di Lenovo è completa sotto il punto di vista della connettività grazie al WiFi 6E e al Bluetooth 5.3. Il prezzo di lancio è fissato a 629 euro per la versione con Windows mentre non è ancora stato comunicato quello per SteamOS.