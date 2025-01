Discovery+: gli utenti potrebbero scappare, aumento dei prezzi in arrivo

Sta per arrivare a un aumento dei prezzi anche in Europa per quanto riguarda la piattaforma Discovery+. Negli Stati Uniti i nuovi costi sono già attivi per i nuovi clienti, mentre per chi è già abbonato l’aumento scatterà con il prossimo ciclo di fatturazione. Un segnale che potrebbe presto toccare anche l’Italia.

Quanto costerà ora Discovery+

C’è stato un aumento negli USA da 4,99 a 5,99 dollari al mese per quanto concerne il piano di abbonamento con pubblicità. Quello senza pubblicità invece è salito da 8,99 a 9,99 dollari mensili. Al momento, in Italia, il piano base costa 2,89 euro al mese, mentre la versione senza pubblicità è proposta a 5,49 euro. Tuttavia, questo adeguamento oltre oceano potrebbe anticipare un ritocco anche per il mercato italiano.

Chi ha già un abbonamento? Gli utenti che già pagano vedranno l’aumento solo a partire dal prossimo rinnovo. Chi invece si iscrive ora, pagherà già il nuovo importo.

L’incremento dei prezzi di Discovery+ non è un caso isolato. Diverse piattaforme di streaming hanno recentemente applicato rincari. Netflix ha portato il piano Premium vicino ai 20 euro mensili, mentre anche Disney+ ha rialzato i costi, soprattutto per gli abbonamenti senza pubblicità.

Le cause principali di questi aumenti sembrano essere legate a diversi aspetti tra cui anche i costi di produzione riguardanti i contenuti originali che sono in crescita. In più c’è da valutare anche la pressione della concorrenza, così come gli investimenti per collaborazioni ed esclusive di alto livello.

Cosa offre Discovery+

Nonostante l’aumento, Discovery+ mantiene un catalogo molto vario e adatto agli appassionati di reality show, documentari e programmi di lifestyle. Tra i contenuti più noti ci sono quelli trasmessi da canali molto interessanti anche secondo l’opinione del pubblico. Ecco un esempio: