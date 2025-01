Una delle pratiche più comuni, ma allo stesso tempo più sbagliate, quando si ha a che fare con lo smartphone è quella di ricaricarlo durante la notte.

Generalmente, infatti, quasi nessuno segue le giuste regole per una corretta ricarica del proprio smartphone. Eppure ricaricare la batteria del proprio smartphone in maniera adeguata è estremamente importante, sia per una questione di sicurezza personale, sia per preservare la salute del proprio telefono.

Gli errori più comuni che si effettuano durante un ciclo di ricarica sono solitamente due: mettere in carica il dispositivo durante la notte e farlo caricare fino al 100%.

Entrambe le pratiche non sono scorrette, ma anche potenzialmente pericolose per la salute.

Come ricaricare lo smartphone in modo corretto?

Lasciare in carica lo smartphone durante la notte accanto al comodino potrebbe rivelarsi una mossa davvero azzardata, perché potrebbe danneggiare la batteria del dispositivo e in casi estremi essere dannoso e pericoloso per la salute.

Innanzitutto, lasciare in carica il telefono e mettersi a dormire permetterebbe alla batteria di quest’ultimo di caricarsi fino al 100%. Infatti, le batterie agli ioni di litio presenti negli smartphone moderni dovrebbero mantenersi sempre intorno a un livello di carica che va dal 30% all’80%. Ricaricare ciclicamente la batteria fino al 100% induce uno stress che ha un forte impatto sul modulo di alimentazione, che a lungo andare risulterà compromesso.

Di conseguenza, ricaricare lo smartphone durante la notte senza controllarlo, permette alla batteria di arrivare sempre al massimo della carica.

Il secondo motivo è ancora più pericoloso poiché potrebbe impattare sulla salute dell’uomo. Infatti, lasciare lo smartphone in carica durante la notte, ad esempio appoggiato sul cuscino, sotto le lenzuola, oppure alimentato da un caricabatterie danneggiato, o essere vicino a una fonte di calore può aumentare di gran lunga il rischio di surriscaldamento del dispositivo.

Questo surriscaldamento eccessivo potrebbe portare anche a piccoli incendi che potrebbero anche degenerare.

Dunque, per ricaricare un telefono in modo corretto, è necessario farlo di giorno per controllare che non ci siano problemi, far raggiungere al dispositivo una ricarica massima dell’80%, ed evitare di coprirlo con coperte o lenzuola e porlo vicino a fonti di calore.