Xpeng P7+: la berlina elettrica dal lusso accessibile

La nuova Xpeng P7+ ha fatto il suo ingresso trionfale in Cina. L’auto ha già stabilto il record di ordini. Ci sono state precisamente oltre 10.000 prenotazioni in soli 12 minuti. Con un prezzo di lancio di 186.800 yuan (circa €24.195), ridotto dell’11% rispetto alla prevendita, la P7+ punta a rendere lusso e tecnologia accessibili. Ma cosa rende questa berlina così desiderata? Le sue dimensioni innanzitutto. Possiede 5.056 mm di lunghezza e un generoso passo di 3.000 mm. Queste misure offrono spazio e comfort, mentre le linee eleganti e sportive con maniglie a filo e fari sottili a LED esaltano il suo design sofisticato. La scelta di cinque colori distintivi permette una grande personalizzazione. Chiunque può scegliere ciò che preferisce così da distinguersi su strada.

Tecnologia ad alto livello per la Xpeng

Gli interni della P7+ non sono da meno. Con un display touch da 15,6 pollici e un sistema infotainment alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8295P, Xpeng dimostra un approccio minimalista ma estremamente funzionale. Anche i passeggeri posteriori godono di un display da 8 pollici per il controllo del clima, trasformando l’auto in un salotto su ruote. Ma come si comporta la P7+ alla guida? La versione base offre un motore da 180 kW con 450 Nm di coppia, raggiungendo i 100 km/h in 6,9 secondi. Le versioni superiori, con potenze fino a 313 CV, toccano i 100 km/h in soli 5,9 secondi. L’autonomia, che arriva fino a 710 km con batterie da 76,3 kWh, è supportata da batterie avanzate LFP di Eve Energy.

La sicurezza è garantita dal sistema di assistenza alla guida Eagle Eye Vision. Simile al sistema Tesla, si basa sulla visione artificiale e i chip Nvidia Orin X. Grazie agli aggiornamenti mensili OTA, il sistema di guida assistita XNGP resta sempre al passo, offrendo ai guidatori una sensazione di sicurezza costante. Con un prezzo competitivo e prestazioni che non deludono, la Xpeng P7+ si candida a dominare la scena delle berline elettriche, dimostrando che lusso e innovazione possono essere alla portata di tutti. Potrebbe dunque conquistare molto. E voi? Siete stati catturati dal suo fascino?