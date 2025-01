Samsung è pronta a sorprendere ancora. Ma stavolta con una nuova funzione per i suoi smartwatch Galaxy. L’azienda coreana, celebre per il supporto software e la capacità di integrare i suoi dispositivi, sta infatti lavorando su una tecnologia innovativa per il controllo dei televisori. Si tratta della “Pointer Mode“. Una modalità individuata nel codice della versione 1.3.12.9 dell’app SmartThings per Wear OS. Per chi non ne fosse a conoscenza tale funzione permetterebbe alle persone di utilizzare specifici movimenti del polso e gesti particolari per interagire con la TV.

Samsung e Pointer Mode: un passo verso il futuro

Le stringhe di codice analizzate forniscono dettagli su come potrebbe funzionare questa nuova modalità. Ad esempio, scuotendo il polso si potrebbe attivare il controllo del televisore. Altri gesti, come stringere il pugno o ruotare lo smartwatch, servirebbero a navigare tra i menu o a selezionare opzioni. Anche funzioni avanzate, come muovere il cursore con il movimento del polso o mettere in pausa la riproduzione, sarebbero rese possibili da questa tecnologia. Tutto ciò punta così a rendere l’esperienza utente molto più intuitiva. Eliminando la necessità di telecomandi tradizionali.

Secondo le informazioni disponibili, questa nuova funzione potrebbe essere riservata agli smartwatch Samsung Galaxy. Ma non è ancora chiaro se sarà sviluppata solo nei modelli più recenti o anche in quelli già presenti sul mercato. La Pointer Mode promette di offrire un controllo non solo per i televisori, ma anche per altre app compatibili. Ampliando così le possibilità d’uso degli smartwatch. L’integrazione di movimenti naturali come pizzicare le dita, fare un pugno due volte o muovere il polso avanti e indietro consente quindi una gestione semplice e immediata dei dispositivi collegati.

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente questa novità, ma l’attesa cresce. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare presto, magari durante il CES 2025. Insomma, se sviluppata, questa tecnologia potrebbe rappresentare un grande passo avanti nell’interazione tra smartwatch e dispositivi smart. Fino a rivoluzionare completamente il modo in cui le persone gestiscono il loro ecosistema tecnologico.