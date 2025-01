Truffe romantiche e criptovalute: quasi 800 arresti, ecco da dove provenivano

Tante volte si è parlato di truffe improvvise e di inganni che sembravano molto più reali di quello che realmente erano. Tutto ciò a quanto pare proveniva da una nazione in particolare, ovvero dalla Nigeria, dove grazie ad un’operazione internazionale sono state tratte in arresto 792 persone.

Queste erano tutte coinvolte in una sola organizzazione criminale che operava in tutto il mondo. Erano infatti moltissime le vittime sia in Europa che in altri continenti. La retata è avvenuta a Lagos.

Come funzionava la rete criminale che esercitava le truffe

Le indagini hanno rivelato che il Big Leaf Building era la base operativa per un elaborato schema di truffa. Il modus operandi prevedeva due fasi:

Adescamento iniziale: truffatori nigeriani contattavano le vittime tramite social media e app di messaggistica, instaurando rapporti di fiducia;

truffatori nigeriani contattavano le vittime tramite e app di messaggistica, instaurando rapporti di fiducia; Manipolazione e frode: successivamente, i complici cinesi e filippini intervenivano per perfezionare la frode, convincendo le vittime a effettuare investimenti in criptovalute inesistenti o a fornire dati sensibili.

Sono stati requisiti computer, telefoni e veicoli, tutto materiale fondamentale per i criminali. L’operazione si è svolta con la collaborazione di agenzie internazionali, che al momento sono al lavoro per individuare ulteriori collegamenti con la criminalità organizzata globale che non sono assolutamente esclusi.

Come proteggersi dalle truffe “romantiche” e sulle criptovalute

Per difendersi da schemi simili, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Eccone alcune molto utili indicate proprio qui sotto: