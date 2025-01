TP-Link ha svelato al CES 2025 di Las Vegas le sue più recenti innovazioni nel campo della connettività e della smart home, puntando a rendere la vita domestica più efficiente e confortevole. L’azienda ha presentato nuovi dispositivi della linea Deco e Archer, dotati di tecnologia WiFi 7, e un ampliamento della gamma smart Tapo, che include soluzioni per videosorveglianza, illuminazione e pulizia automatizzata. L’obiettivo è chiaro: offrire prodotti avanzati, capaci di integrarsi perfettamente con le esigenze quotidiane.

TP-Link e la casa del futuro

Tra i dispositivi di punta, spicca il Deco BE68, capace di coprire fino a 750 m² con velocità fino a 14 Gbit/s, supportando fino a 200 dispositivi. Grazie alla tecnologia Deco Mesh, garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, ideale per streaming e gaming. Per gli spazi esterni, TP-Link propone il Deco BE25-Outdoor, resistente a polvere e acqua, in grado di assicurare performance elevate anche in condizioni meteorologiche avverse. La linea Archer, invece, si distingue con il router BE900, progettato per offrire velocità fino a 24,4 Gbps e prestazioni ottimali per applicazioni intensive come il gaming online e lo streaming 4K.

L’attenzione di TP-Link non si limita alla connettività domestica, ma si estende anche al lavoro e ai viaggi. Il Travel Router TL-WR3602BE e il router mobile 5G M8850 offrono soluzioni compatte per connessioni rapide e sicure ovunque ci si trovi. L’azienda amplia inoltre la gamma Tapo con sistemi di videosorveglianza avanzati e telecamere innovative, come il modello C675D KIT, che combina una doppia lente per un monitoraggio completo.

Non manca una visione del futuro con il Tapo RV70 Pro Ultra, robot aspirapolvere dotato di intelligenza artificiale e tecnologia sostenibile. Grazie a un sistema di ricircolo dell’acqua, riduce il consumo idrico e migliora la qualità dell’aria interna. TP-Link ha inoltre dimostrato come l’intelligenza artificiale potrebbe trasformare le smart home, anticipando le esigenze degli utenti e automatizzando le routine.

Queste innovazioni confermano l’impegno dell’azienda nel democratizzare tecnologie avanzate, rendendo la casa sempre più connessa, sicura e intelligente.