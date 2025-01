OPPO e OnePlus si preparano a rilasciare i loro nuovi smartphone pieghevoli di punta, rispettivamente il Find N5 e l’Open 2. Secondo le ultime indiscrezioni, i due dispositivi debutteranno nel corso del 2025, con il Find N5 atteso per l’estate e l’Open 2 previsto per l’autunno. Entrambi promettono miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, con un focus su design, prestazioni e durata.

OPPO Find N5: compatto e potente

Il Find N5 sarà il successore del Find N3, già molto apprezzato per il suo design compatto e le prestazioni solide. Oppo punta a rafforzare queste qualità con un dispositivo pieghevole ancora più raffinato. Tra le caratteristiche trapelate spiccano:

Display interno AMOLED LTPO da 7,1 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz per un’esperienza visiva fluida e dettagliata;

Display esterno da 6,4 pollici, con cornici sottili e un rapporto di aspetto ottimizzato per l’uso quotidiano;

Processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 32 MP con zoom ottico 3x. La batteria da 4.800 mAh supporterà la ricarica rapida a 80 W e la ricarica wireless.

OnePlus Open 2: il pieghevole per l’autunno

OnePlus Open 2 sarà il diretto successore dell’Open originale, ma con un design più sottile e materiali di qualità superiore. Il dispositivo sarà dotato di:

Display interno AMOLED da 7,3 pollici, con risoluzione QHD+ e supporto HDR10+;

Display esterno da 6,5 pollici, ottimizzato per un utilizzo agevole con una sola mano;

Chipset Snapdragon 8 Gen 3, garantendo prestazioni di fascia alta;

Il comparto fotografico sarà sviluppato in collaborazione con Hasselblad, con un sensore principale da 50 MP, una lente ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 64 MP per zoom 3x. Anche la batteria dovrebbe essere leggermente più capiente rispetto al modello precedente, con 5.000 mAh e supporto alla ricarica ultra-rapida. La domanda sorge spontanea: vedremo, al posto di questi SoC, le soluzioni a 3 nanometri di Qualcomm (Snapdragon 8 Elite o 8 Elite 2)?

Sia OPPO che OnePlus stanno puntando su materiali più resistenti per migliorare la durabilità dei dispositivi pieghevoli. Si parla di una nuova generazione di vetro ultra-sottile (UTG) e cerniere più robuste, progettate per resistere a decine di migliaia di aperture.

Entrambi i brand, parte del gruppo BBK Electronics, sembrano voler presidiare il segmento premium dei pieghevoli, con dispositivi che combinano potenza e innovazione. L’Open 2, in particolare, potrebbe essere posizionato a un prezzo leggermente inferiore rispetto al Find N5, per attrarre una fascia di pubblico più ampia.

Il Find N5 è previsto per il lancio globale nell’estate, mentre l’Open 2 arriverà in autunno. I prezzi non sono ancora ufficiali, ma è probabile che entrambi i dispositivi si posizioneranno nella fascia tra i 1.500 e i 1.800 euro, in linea con le attuali proposte di mercato per i pieghevoli di alta gamma.