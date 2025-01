L’intelligenza artificiale e i robot stanno entrando sempre di più nelle nostre vite, e con loro arrivano nuove domande su come dovremmo interagire con queste tecnologie. Non si tratta più solo di strumenti da utilizzare, ma di entità che potrebbero diventare veri e propri partner sociali. Questo cambiamento ci costringe a riflettere su come regolamentare e affrontare le implicazioni legali ed etiche legate alla loro presenza sempre più radicata nella società. Un passo importante in questa direzione è stato fatto con il “Cambridge Handbook of the Law, Policy, and Regulation for Human-Robot Interaction“, un manuale pubblicato nel novembre del 2024 dalla Cambridge University Press. Il libro, curato da tre esperti legali, si propone di analizzare le problematiche legate all’interazione tra esseri umani e robot, affrontando tutto, dalle questioni etiche alle difficoltà normative.

Robot, IA ed etica, è arrivato il momento di pensarci

Il manuale è diviso in 46 capitoli che esplorano una vasta gamma di temi. Si parte dalle sfide etiche, come quella della fiducia nei robot o del rischio di antropomorfizzare la tecnologia, ossia di attribuirle emozioni e intenzioni umane. Ma il volume non si ferma qui: si interroga anche sull’impatto sociale che queste tecnologie potrebbero avere, mettendo in discussione se e come dovremmo riconoscere una personalità giuridica alle intelligenze artificiali. È un passo importante per capire come integrare responsabilmente questi dispositivi nella nostra società.

Una delle questioni più complicate affrontate riguarda l’allineamento dei valori. Come possiamo essere sicuri che le decisioni prese dalle IA siano in linea con i valori umani, che variano tra culture e contesti diversi? Il manuale affronta questa questione non solo con un focus teorico, ma anche attraverso esempi pratici, come l’uso dei robot in ambito sanitario o religioso. Un altro tema molto discusso nel libro è il “AI pacing problem“, cioè il divario tra la velocità con cui l’IA evolve e la lentezza con cui le normative si adeguano. Il manuale esplora anche il delicato uso dei robot in ambito sanitario, dove le persone anziane potrebbero sviluppare legami emotivi con i robot assistenti, portando alla necessità di linee guida etiche per tutelare queste interazioni.

Con il contributo di esperti provenienti da diverse parti del mondo, questo libro non solo approfondisce le problematiche legate all’interazione uomo-robot, ma alimenta un dibattito globale su come regolamentare l’uso della tecnologia in modo responsabile e consapevole.