Jeep Avenger: il re dei SUV nel mercato italiano

La Jeep Avenger ha chiuso il 2024 consolidando il suo successo. Per la casa automobilistica l’anno appena passato è stato straordinario ed ha consolidato la sua potenza sul mercato italiano. Questo modello è riuscito a imporsi solo come il B-SUV più venduto, ma non solo. La Jeep Avenger è stato anche il SUV più acquistato in assoluto. Un primato significativo che testimonia l’apprezzamento del pubblico.

Fin dal debutto, la Jeep Avenger ha raccolto subito consensi, conquistando gli amanti del brand. Le 41.184 auto immatricolate lo collocano al terzo posto tra le auto più vendute in Italia. Prima del SUV troviamo, come prevedibile, la Fiat Panda e la Dacia Sandero. Questo risultato tanto positivo si deve ad una strategia ben precisa: offrire più opzioni possibili. L’auto è acquistabile infatti con motore benzina, ibrido ed elettrico. In particolare, la versione elettrica ha raggiunto 2.477 immatricolazioni nel 2024, piazzandosi tra le elettriche più vendute. I numeri positivi, anche per le altre motorizzazioni, hanno spinto così Jeep a conquistare una quota di mercato del 4,4%.

Innovazione e versatilità Jeep per un mercato in crescita

Cosa rende Jeep Avenger così irresistibile? La versatilità. La gamma si adatta a ogni tipo di automobilista. Il modello benzina, con il motore da 1,2 litri e 100 CV, è una soluzione economica e affidabile tra le tante auto disponibili. Per chi cerca un’opzione ibrida, la versione e-Hybrid offre un mix di prestazioni e sostenibilità. Nel 2024 è arrivata poi anche la versione 4xe con trazione integrale. Essa combina un motore a combustione da 136 CV con due propulsori elettrici, garantendo una guida stabile su ogni terreno.

Per chi desidera un’auto completamente elettrica, il Jeep Avenger EV propone 156 CV e un’autonomia più alta di 400 km. Una soluzione innovativa per chi punta a una mobilità sostenibile. I prezzi partono da 24.750 euro per la versione a benzina, rendendolo accessibile a molti. L’ibrido costa da 26.450 euro, mentre il modello 4xe parte da 31.950 euro. Per l’elettrico servono almeno 39.400 euro. Il Jeep Avenger è destinato a crescere ancora nel 2025. Con l’arrivo della nuova versione ibrida a trazione integrale, il futuro del re dei SUV sembra più luminoso che mai.