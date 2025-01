Il prezzo di vendita di Tapo C220, la telecamera da interno di TP-Link è completamente dimezzato, in questo modo l’utente medio può tenere sotto controllo la propria abitazione in assoluta tranquillità e sicurezza, anche risparmiando il 40% del valore originario di listino.

Disponibile nell’unica colorazione bianca, con inserti neri nella parte inferiore ed attorno al sensore, la telecamera in questione presenta la possibilità di ruotare l’inquadratura da remoto di 360 gradi, così da poterla gestire liberamente senza alcuna difficoltà, sfruttando allo stesso tempo un sensore da 4 megapixel, che permette di registrare al massimo in 2K (quadHD). Gli utenti possono salvare i filmati direttamente sul cloud, oppure andando ad inserire una microSD all’interno della camera stessa, con una capacità massima fino a 512GB.

Per le offerte Amazon ed i codici sconto gratis, ecco il link diretto al canale Telegram dedicato, dove troverete i migliori prezzi in circolazione.

Amazon: il prezzo è letteralmente dimezzato solo oggi

Gli utenti si ritrovano oggi a poter acquistare una telecamera da interno ad un prezzo estremamente conveniente e convincente, la Tapo C220 costa davvero molto poco, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, se considerate a tutti gli effetti che il suo listino iniziale di 49 euro, viene ribassato di circa il 40%, per scendere poi ad un valore finale di soli 29,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il prodotto può facilmente essere controllato da qualsiasi dispositivo, sia esso Android o iOS, con possibilità di affidarsi anche al controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant, la rotazione avviene non solo orizzontalmente, ma anche con inclinazione (o tilt) in verticale (ovviamente in misura più ridotta). La visione notturna non è a colori, essendo assente un LED integrato, sebbene comunque possa raggiungere distanze importanti, grazie proprio ad una profondità di campo da non sottovalutare. La spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon.