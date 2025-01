Appena scattato gennaio è entrato in vigore il nuovo standard Euro 6e-bis. Questo modifica i test di omologazione per le auto ibride Plug-in, andando a sostituire il precedente Euro 6e. Il nuovo standard si applica a tutte le vetture di nuova omologazione. Ma cosa significa davvero per le auto ibride? Fino ad ora, i test di omologazione si svolgevano su una distanza simulata di 800 km. Con la nuova normativa, la distanza sale a 2.200 km. Il risultato? Un calcolo molto più vicino alle condizioni di guida reali.

Il cambiamento non si ferma qui. Nel 2027 entrerà in vigore una versione più severa del medesimo regolamento (con qualche aggiunta): l’Euro 6e-bis-FCM. La distanza di riferimento salirà infatti ulteriormente a 4.260 km. Per le auto ibride Plug-in, ciò avrà un impatto notevole sul livello di emissioni. Ad esempio, la BMW X1 xDrive25e, con i nuovi parametri, vedrà un aumento di queste passando da circa 45 g/km a 96 g/km. Un incremento importante che fa riflettere sulle reali prestazioni di questi veicoli.

Il futuro delle auto ibride plug-in

Quali saranno le conseguenze per il mercato? L’introduzione di questi test più severi porta a un cambiamento nella percezione delle auto ibride Plug-in. Le emissioni delle PHEV si avvicineranno a quelle delle Full Hybrid e Mild Hybrid, ma si distaccheranno dalle auto elettriche. Questo potrebbe renderle meno attraenti in termini di incentivi o agevolazioni fiscali. Le case automobilistiche dovranno adattarsi a una nuova realtà, dove le PHEV non saranno più la via d’uscita per ridurre le emissioni di CO2 della flotta. La vera domanda è: come reagiranno i produttori? Molti marchi avevano puntato sulle PHEV per rispettare le normative ambientali europee. Ora dovranno trovare soluzioni alternative per rimanere competitivi. L’evoluzione della normativa Euro 6e-bis è un passo importante verso una maggiore trasparenza e realismo nei test, ma quale sarà l’effetto reale sulle vendite delle auto ibride nei prossimi anni?