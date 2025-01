Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Book5 come PC pensati per offrire un’ampia versatilità di utilizzo. I laptop sono equipaggiati con le più recenti novità in termini di Intelligenza Artificiale per anticipare le necessità degli utenti.

Tuttavia, dentro la sottile scocca in alluminio dei Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 si nasconde un hardware di altissimo livello. Entrambi i PC sono dotati di processori Intel Core Ultra (Serie 2), una soluzione hardware che integra un chip NPU in grado di raggiungere fino a 47 TOPS. Grazie a questa dotazione, ogni task e ogni lavoro sarà supportato dall’IA per completare le attività in tempi ridotti.

Un ulteriore punto di forza dei del Galaxy Book5 Pro è sicuramente il display Dynamic AMOLED 2X dotato di una risoluzione 3K e un refresh rate a 120Hz. Al fine di ottimizzare la qualità visiva degli utenti, il pannello presenta un sistema che riduce l’emissione di luce blu, favorendo la qualità di visione. Il display è touchscreen e integra la funzionalità Vision Booster per lavorare all’esterno migliorando anche sotto la luce diretta del sole.

Svelati i nuovi Galaxy Book5 di Samsung, i laptop versatili con Intelligenza Artificiale integrata e hardware di altissimo livello

Samsung ha voluto creare una serie di dispositivi che si può utilizzare in ogni situazione. Per questo motivo, ha ottimizzato i consumi dei propri device tanto che, la batteria di Galaxy Book5 Pro nella versione da 16 pollici raggiunge una autonomia fino a 25 ore.

In questo modo, sarà possibile avere sempre il proprio Galaxy Book5 a disposizione nell’arco dell’intera giornata. E in caso di necessità, è possibile sfruttare la ricarica veloce che consente alla batteria di ricaricarsi del 35% in appena 30 minuti.

L’esperienza multimediale è garantita dai quattro quattro altoparlanti e dall’ottimizzazione Dolby Atmos. A questo si aggiungono anche i woofer da 38 mm presenti sul Galaxy Book5 Pro 16”. I Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 saranno disponibili in Italia a partire dalla fine di gennaio ma i prezzi non sono stati ufficialmente annunciati.