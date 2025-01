La tecnologia robotica continua a ridefinire il concetto di automazione. A tal proposito, Figure AI guida tale trasformazione. Fondata da Brett Adcock, l’azienda ha recentemente raggiunto un’importante traguardo. La vendita del suo primo robot umanoide, il modello F.02. Nonostante il cliente rimanga anonimo, la notizia rappresenta un passo importante verso l’integrazione della robotica nel mondo reale.

Parte la vendita di un modello di robot umanoide

Il Figure 02 è il risultato di anni di ricerca e sviluppo. Il modello è progettato per affrontare le sfide più complesse degli ambienti industriali. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale all’avanguardia, il robot non solo esegue compiti programmati. Il modello apprende e si adatta dinamicamente. Dotato di una struttura altamente avanzata, il robot vanta una maggiore efficienza energetica. Ciò con una capacità di elaborazione tre volte superiori rispetto al modello precedente. Infine, vanta una gamma di sensori e telecamere. Quest’ultime gli consentono di percepire e interagire con l’ambiente circostante.

Uno degli aspetti più impressionanti di Figure 02 è la versatilità delle sue mani. Sono state progettate con 16 gradi di libertà e capaci di sollevare carichi fino a 25 kg. Tale livello di destrezza lo rende adatto a manipolare una vasta gamma di oggetti. Replicando con precisione i movimenti della mano umana. A ciò si aggiunge una batteria migliorata che garantisce una maggiore autonomia operativa. Rendendolo ideale per turni prolungati in ambienti industriali o logistici.

La visione di Figure AI va però oltre l’industria. Con la possibilità di dialogare con gli esseri umani e interpretare comandi vocali, i robot come il Figure 02 potrebbero essere utilizzati in diversi settori. Come l’assistenza sanitaria, la logistica e nell’esplorazione spaziale. Il futuro immaginato da Figure AI è uno in cui i robot lavorano fianco a fianco con le persone. Svolgendo compiti ripetitivi o pericolosi e permettendo agli esseri umani di concentrarsi su attività più creative e strategiche.