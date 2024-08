Allarme truffe su WhatsApp e Telegram: messaggi pericolosi

Negli ultimi tempi, si è registrata una crescita notevole delle truffe. In particolare su piattaforme come WhatsApp e Telegram, specialmente in Italia. Queste frodi iniziano solitamente con un messaggio familiare e accattivante. Come un saluto da una vecchia pseudo-conoscenza o la finta selezione per un’ opportunità di lavoro online. Lo scopo di tutto ciò è quello di attirare l’attenzione dell’utente e indurlo a cliccare su un link sospetto. Quest’ ultimo può provocare il download di malware. Un virus capace di danneggiare il dispositivo e sottrarre dati personali o finanziari. Questo infatti può bloccare programmi e facilitare il furto d’informazioni sensibili.

Come proteggersi dalle truffe su WhatsApp

La truffa si sviluppa in più fasi. Prima, arriva un messaggio da un numero sconosciuto con un tono amichevole o un’offerta allettante. Se la persona risponde, il truffatore cerca di instaurare con lei una conversazione per guadagnare fiducia. Spesso chiedendo di cliccare su un link per confermare un’offerta o aggiornare un profilo. Successivamente, il malintenzionato richiede informazioni personali o finanziarie. Come il numero del conto bancario o il codice fiscale, e in alcuni casi, anche un pagamento per un presunto “upgrade” del profilo. Quando le informazioni sono fornite, vengono utilizzate per rubare denaro o commettere ulteriori frodi.

Per evitare di cadere in queste trappole, è essenziale adottare alcune misure preventive. Prima di tutto, è importante non rispondere a messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Nel caso doveste riceverne uno, ignoratelo e bloccatelo subito. In più, è fondamentale non cliccare su link contenuti in messaggi non richiesti. Poiché questi potrebbero portare a siti web fraudolenti progettati per rubare le vostre informazioni. Se ricevete un’ offerta di lavoro non richiesta, verificatene sempre l’autenticità. Ad esempio contattando direttamente l’azienda attraverso i loro canali ufficiali.

Anche mantenere aggiornato il proprio software di sicurezza è un altro passo importante. Un buon antivirus può proteggervi da malware e altre minacce informatiche. Se sospettate di essere stati vittima di una truffa, è importante agire immediatamente. La sicurezza online dipende dalla vostra vigilanza e dalla capacità di riconoscere i segnali.