Nintendo Switch da alcuni anni è diventata un oggetto ideale per tutti gli utenti appassionati di gaming. Una soluzione pensata appositamente per consentire a utenti di qualunque età di giocare con e contro amici e giocatori di tutto il mondo comodamente da casa propria. Una notizia importante riguarda la Switch 2 e, nello specifico, i Joy-Con.

Non dimentichiamo che Nintendo presenterà nel corso dei prossimi mesi la sua nuova console. Nel frattempo, però, vengono diffuse sul web nuove informazioni e foto che ci offrono l’opportunità di conoscere ulteriori dettagli non solo sulla Switch 2 ma anche su dock e scheda madre. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo venuti a conoscenza nel corso delle scorse ore.

Switch 2: le immagini dei nuovi Joy-Con

Nintendo continua a lavorare con l’obiettivo di presentare a tutti gli appassionati di gaming la sua nuova console Switch 2. Un attesa che, per fortuna, viene ridotta grazie alla diffusione di importanti informazioni e immagini sul web. Grazie a queste informazioni, infatti, possiamo avere un’idea più chiara di quelle che sono le novità che gli utenti potranno toccare con mano grazie alle presentazioni ufficiali.

In merito alla Switch 2, sono state diffuse nelle scorse ore alcuni importanti dettagli. Nello specifico, si tratta di alcune foto che sembrerebbero essere reali e che vedono come protagonisti i Joy-Con. Quel che sappiamo che il leak, diffuso su Reddit, arriva direttamente dalla Cina.

Non a caso, le immagini attirano l’attenzione visto che consentono di avere un’idea piuttosto chiara di quello che è il design dei Joy-Con di Switch. Quelli diffusi nelle scorse ore, però, non solo gli unici leak che sono stati pubblicati finora. Risulta evidente che i Joy-Con di Switch 2 sono stati progettati per poter essere utilizzati anche singolarmente. Non passano, infatti, inosservati i due pulsanti dorsali SL e SR presenti sul lato e utili per l’utilizzo in orizzontale. Pochi invece i dettagli per quanto riguarda il frontale del dispositivo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.