Cybertruck, è un flop per Tesla? Il modello delude

Il Cybertruck ha fatto il suo debutto con grandi aspettative. Un design audace e una promessa di innovazione hanno attirato l’attenzione. Ma a un anno dall’inizio della produzione, le vendite non sono decollate. Nonostante le oltre un milione di prenotazioni, la realtà è ben diversa. Solo 40.000 unità sono state consegnate prima che gli ordini fossero aperti a chiunque. Un numero che solleva dubbi sulla vera domanda del mercato.

Tesla ha provato a stimolare le vendite aumentando sconti e incentivi, ma la situazione rimane preoccupante. I Cybertruck sono ancora visibili nei concessionari, un chiaro segno che la domanda non soddisfa le aspettative. Considerando che le scorte di altri modelli Tesla sono tutte esaurite, come mai il Cybertruck non riesce a decollare? Di certo il modello o piace o non piace, anche solo per il suo design così particolarmente squadrato. L’azienda, che punta alla produzione di 250.000 unità all’anno, sembra ora trovarsi a un bivio sul da farsi. Come si può spiegare questa stagnazione delle vendite?

Un futuro incerto per il Cybertruck Tesla?

Nel quarto trimestre del 2024, le consegne totali di Tesla, che includono anche il Cybertruck, sono state inferiori alle stime. Pare dunque che in generale l’azienda non stia raggiungendo i numeri sperati. Il veicolo ha faticato a raggiungere i dati previsti, nonostante anche il lancio di versioni più economiche. Aggiungere una versione a motore singolo potrebbe aiutare, ma è sufficiente? Il credito d’imposta di $7.500 negli Stati Uniti potrebbe dare una mano, ma i numeri potrebbero non bastare. Ci si chiede se la strategia di Elon Musk sia stata corretta ormai. Tesla ha puntato su un pickup di nicchia, trascurando l’idea di sviluppare auto più economiche e accessibili, come inizialmente previsto nella progettazione. Gli esperti ritengono che la società debba ora ripensare completamente il suo approccio. Il futuro del Cybertruck è più che mai incerto. Sarà capace di trovare la sua strada nel mercato o sarà un flop per l’azienda?