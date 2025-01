Dal 3 gennaio 2025, TIM inaugura i saldi con una serie di promozioni imperdibili per i suoi clienti, disponibili fino al 3 febbraio 2025, salvo esaurimento scorte. Tra i protagonisti della campagna vi sono gli smartphone di Apple, Motorola, Samsung, Honor e Realme. Oltre a una selezione di indossabili e dispositivi tecnologici. L’operatore punta poi a rendere accessibili i prodotti di ultima generazione attraverso il finanziamento TIMFin. Grazie a cui è possibile il pagamento a rate mensili.

TIM: tecnologia a rate, dispositivi Dyson e vantaggi TIMFin

Le promozioni includono anche i nuovi iPhone 14 e 14Plus, acquistabili con il programma TIM Next EVOlution. Il quale permette di restituire lo smartphone al termine del finanziamento per ottenere un prezzo scontato. A ciò si aggiunge l’introduzione di nuovi modelli, come l’Oppo Find X8 Pro e l’Honor Magic 7 Lite. Proposti rispettivamente a partire da 30 e 10€ al mese. Non mancano sconti sugli indossabili, come l’ Apple Watch SE, il Galaxy Buds e altri accessori, con rate a partire da soli 2€ mensili.

Oltre agli smartphone, TIM amplia l’offerta includendo dispositivi Dyson. Tra cui l’aspirapolvere DysonV12 Origin, disponibile con sconti validi fino al 3 febbraio. Per il DysonV15s Submarine, invece, le promozioni saranno attive solo fino al 17 gennaio. In più anche lo Smart Ring Tapster beneficia di una proroga fino a febbraio.

L’acquisto a rate con TIMFin è riservato ai clienti di rete mobile e fissa e prevede diverse opzioni di pagamento. Tra cui carta di credito, debito o conto corrente. Per chi acquista un prodotto a rate, TIM offre pacchetti TIMVISION a prezzi ridotti e la possibilità di aderire al programma TIMClub. Il quale garantisce fino a tre mesi di servizi gratuiti e ulteriori vantaggi.

Questa stagione di saldi conferma l’impegno di TIM nel rendere la tecnologia avanzata accessibile a un pubblico più ampio. Grazie a formule flessibili e un’ampia tipologia di prodotti, l’operatore si pone come punto di riferimento per chi cerca innovazione e convenienza.