Segmento B: il primo nel mercato auto italiano nel 2024

Il 2024 ha confermato l’importanza del segmento B in Italia. Le berline continuano a essere una scelta cruciale per gli italiani, con 327.160 immatricolazioni, il 20,7% del mercato. Un netto aumento rispetto al 2023, quando le immatricolazioni si fermavano a 305.125 (19,2%). Tra le auto, nella categoria berline, la Dacia Sandero si conferma leader assoluta. Con 60.380 immatricolazioni, ha superato di gran lunga le concorrenti. Seguono la Renault Clio e la Peugeot 208, che completano il podio.

Questi modelli, apprezzati per il rapporto qualità-prezzo, soddisfano le esigenze di chi cerca vetture affidabili e accessibili. Al contrario, modelli storici come la Lancia Ypsilon subiscono una flessione significativa. Il suo passo negativo è segnale di un’offerta che cambia rapidamente per seguire le esigenze del mercato. La crescita di questi modelli dimostra intanto che le berline di segmento B rimangono una scelta preferita per chi cerca praticità, costi contenuti e tecnologia sempre più avanzata. Tale segmento auto non è solo tradizione: è innovazione.

SUV di segmento B: la vera forza trainante del mercato auto

Nel mondo dei SUV, spicca la Jeep Avenger, regina indiscussa del segmento con 41.184 immatricolazioni. La Toyota Yaris Cross e la Renault Captur seguono, confermando l’attrattiva dei modelli compatti ma spaziosi. Le proposte dei costruttori asiatici e americani stanno progressivamente conquistando quote di mercato, sfidando i marchi europei. Questa crescita nel segmento B nel mercato auto riflette un cambiamento nei gusti dei consumatori. Cosa preferiscono gli italiani? Compattezza, versatilità e un prezzo competitivo. Le case automobilistiche rispondono ampliando l’offerta, con modelli sempre più tecnologici e rispettosi delle normative ambientali.

Il 2024 ha consolidato il ruolo centrale del segmento B in Italia. Le scelte dei consumatori continuano a influenzare le strategie delle case automobilistiche, che puntano su un’offerta sempre più diversificata. La sfida per il 2025? Mantenere alta l’attenzione dei clienti, in un mercato in costante evoluzione. Con un’offerta in continua espansione e una domanda solida, il segmento B, tra berline e SUV, resterà centrale nel panorama automobilistico italiano.