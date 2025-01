ASUS ha presentato al CES 2025 una nuova generazione di dispositivi dotati di intelligenza artificiale, consolidando il proprio impegno verso un futuro tecnologico accessibile e sostenibile. Durante l’evento virtuale “Always Incredible“, l’azienda ha svelato una gamma di prodotti innovativi, con l’obiettivo di offrire soluzioni AI adatte sia ai singoli utenti che al settore aziendale.

Le novità ASUS al CES 2025

Lo Zenbook A14 si distingue come il PC Copilot+ più leggero al mondo, dotato di un processore Snapdragon e di un design in Ceraluminum, materiale che garantisce resistenza e leggerezza. Con un’autonomia della batteria che raggiunge le 32 ore, questo dispositivo rappresenta la perfetta fusione tra portabilità ed efficienza. Le funzionalità AI avanzate, tra cui strumenti come Generative Fill e Live Captions, permettono un’interazione intuitiva e dinamica con il dispositivo.

Accanto allo Zenbook, ASUS ha presentato i Vivobook 14 e 16, pensati per rendere l’AI accessibile a un pubblico più ampio. Equipaggiati con processori Snapdragon Serie X, questi dispositivi offrono prestazioni potenziate e una durata della batteria fino a 19,8 ore. Funzionalità come Cocreator in Paint e la gestione intelligente dei file tramite StoryCube migliorano la produttività, mentre la sicurezza è garantita dal processore Microsoft Pluton.

Nel settore aziendale, ASUS ha introdotto l’ExpertBook B5, un laptop equipaggiato con i processori Intel Core Ultra e progettato per rispondere alle esigenze delle realtà professionali moderne. Grazie a configurazioni personalizzabili, gestione termica avanzata e l’implementazione del Digital Product Passport (DPP), il dispositivo si pone come uno strumento essenziale per la gestione aziendale.

Anche il comparto desktop ha ricevuto importanti aggiornamenti con l’ExpertCenter B900, il primo desktop AI commerciale di ASUS, progettato per affrontare carichi di lavoro intensivi grazie ai processori Intel Core Ultra 200S.

Infine, ASUS ha ampliato la sua offerta di Mini PC con la serie NUC 15 Pro e l’ExpertCenter PN54, che offrono elevate capacità AI in un formato compatto e modulare.

L’approccio ASUS alla tecnologia AI non si limita all’innovazione hardware, ma abbraccia anche un’impronta sostenibile, promuovendo soluzioni responsabili e accessibili per il futuro digitale.