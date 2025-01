L’arrivo imminente della nuova serie Galaxy S25 fa crescere l’interesse per i nuovi dispositivi di punta di Samsung. Secondo fonti autorevoli, l’attesissimo evento Unpacked è fissato per il 23 gennaio (22 gennaio in Italia). In tale contesto, le nuove immagini trapelate di Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra offrono un assaggio delle novità in arrivo. Fattore che suscita curiosità tra appassionati e analisti.

Samsung: nuovi dettagli sui prossimi Galaxy

Alcuni render mostrano i due modelli in colorazioni accattivanti. Si tratta di Icy Blue e Titanium Silver Blue. Anche se le tonalità sembrano simili, la prima è caratterizzata da un blu profondo e glaciale. Mentre la seconda sfoggia una sfumatura più chiara e luminosa con riflessi argentati. Entrambe le varianti sono avvolte in cover trasparenti Spigen Crystal Flex. Ciò lascia intravedere un design elegante e moderno che potrebbe non corrispondere esattamente alla versione definitiva. Ad esempio, i dettagli del modulo fotografico potrebbero subire modifiche rispetto ai render.

Tra le caratteristiche più intriganti che emergono dalle cover c’è l’anello bianco sul retro. Tale elemento potrebbe confermare le indiscrezioni sulla compatibilità con lo standard Qi2 per la ricarica magnetica. Ciò segna un passo avanti importante per Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, con Galaxy S25 Ultra potrebbe finalmente integrare una tecnologia simile al MagSafe di Apple. In passato, le difficoltà di integrazione con la S Pen avevano frenato l’introduzione di un sistema di ricarica magnetica. Sembra però che Samsung abbia superato tali limitazioni.

Le aspettative non si fermano qui. Si parla anche di una fotocamera ancora più performante. Oltre che di una batteria ottimizzata per offrire maggiore durata senza compromettere il design sottile. Con tali premesse, la serie Galaxy S25 potrebbe stabilire nuovi standard nel mercato degli smartphone di fascia alta. Confermando Samsung come leader nell’innovazione tecnologica. Non resta che attendere pochi giorni e scoprire quali saranno le caratteristiche effettive di tali attesissimi modelli.