Apple, aggiornamenti del 2025: disponibili iOS e iPadOS 18.2.1

Mentre in tanti parlano già costantemente dei prossimi iPhone 17, Apple ha distribuito i nuovi aggiornamenti. Sono arrivati rispettivamente iOS 18.2.1 e iPadOS 18.2.1, versioni del software che arrivano esclusivamente per correggere i bug e per migliorare generalmente i dispositivi dal punto di vista della stabilità. Sia ben chiaro: non ci sono nuove funzioni, ma i due aggiornamenti in questione servono per garantire un’esperienza fluida e senza errori sia su iPhone che su iPad.

Un aggiornamento focalizzato sulla stabilità: ecco iOS e iPadOS 18.2.1

È passato poco meno di un mese dal rilascio ufficiale di iOS e iPadOS 18.2, versioni del software che hanno portato tante migliorie e novità. Ora gli iPad e gli iPhone compatibili ricevono la versione 18.2.1, la quale servirà semplicemente a migliorare quanto visto all’interno della release precedente. Furono diverse le novità introdotte con quest’ultima, tra cui Image Playground, per creare immagini animate o illustrate tramite descrizioni testuali, e Genmoji, per generare emoji personalizzate basandosi su testo o immagini. In più, Apple introdusse Visual Intelligence, disponibile per iPhone 16, che offre informazioni contestuali usando la fotocamera.

Queste versioni avevano anche esteso il supporto linguistico di Apple Intelligence all’inglese per Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito.

Come aggiornare il dispositivo

Il consiglio che da Apple è assolutamente quello di eseguire gli aggiornamenti. Che abbiate un iPad o un iPhone, basta che siano compatibili ma non dimenticate di aggiornarli. Il procedimento è semplicissimo:

Aprire l’app Impostazioni ;

; Toccare Generali ;

; Selezionare Aggiornamento Software ;

; Seguire le istruzioni per completare l’installazione.

Prossimi aggiornamenti in arrivo

Nel corso della settimana è attesa anche la seconda beta di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3. Tra le novità in fase di test, l’integrazione dei robot aspirapolvere nell’app Casa, permettendo un controllo avanzato tramite HomeKit e Siri.

Con questa strategia di aggiornamenti costanti, Apple continua a garantire miglioramenti continui per offrire un’esperienza sempre più affidabile ai propri utenti.