Apple Intelligence: le notifiche saranno riassunte meglio, finalmente

Apple ha annunciato un imminente aggiornamento di Apple Intelligence che renderà più chiaro quando le notifiche ricevute sono riassunti generati dall’intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di notifiche inesatte e fuorvianti, sollevate in particolare dalla BBC, che hanno portato l’azienda a prendere provvedimenti.

Notifiche imprecise e lamentele: Apple Intelligence deve migliorare

Le critiche verso Apple Intelligence si sono intensificate a seguito di errori significativi nella generazione automatica dei riassunti delle notifiche. Tra i casi più discussi ce ne sono alcuni degni di nota. Spicca ad esempio la segnalazione di una notifica che indicava erroneamente che Luigi Mangione, coinvolto nell’assassinio del CEO di Unitedhealthcare, si fosse tolto la vita. Un altro avviso riportava la vittoria di Luke Littler al PDC World Darts Championship prima ancora che l’evento si concludesse. Infine, un’altra notifica dichiarava falsamente che il tennista Rafael Nadal avesse fatto coming out.

Questi errori hanno portato la BBC a sottolineare l’importanza di una maggiore attenzione nell’utilizzo dell’AI per la diffusione di notizie, sottolineando come tali riassunti non solo fossero imprecisi, ma in alcuni casi addirittura contraddittori rispetto alle fonti originali.

La risposta di Apple e l’aggiornamento in arrivo

Di fronte alle critiche, Apple ha confermato che rilascerà un aggiornamento nelle prossime settimane, con l’obiettivo di:

Segnalare in modo più chiaro quando una notifica è un riassunto generato da Apple Intelligence ;

quando una notifica è un riassunto generato da ; Mantenere la funzione opzionale per gli utenti, consentendo loro di disattivarla in qualsiasi momento;

per gli utenti, consentendo loro di disattivarla in qualsiasi momento; Continuare a raccogliere feedback per migliorare il sistema.

Apple ci ha tenuto comunque a precisare che le funzionalità di Apple Intelligence non sono ancora perfette. Queste infatti si trovano ancora in fase beta e dunque potrebbero essere soggette ad alcuni accorgimenti di continuo.

L’episodio ha sollevato questioni più ampie sull’affidabilità delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa nel settore dell’informazione. Anche altre aziende, come Google, hanno affrontato critiche simili per errori nei riassunti automatizzati forniti dagli strumenti AI.