HONOR ha rilasciato un nuovissimo aggiornamento software per il suo smartphone pieghevole di punta, l’HONOR Magic V Flip, portando il dispositivo alla versione MagicOS 9.0.0.121. Questo update introduce una serie di funzionalità interessanti e migliora anche l’usabilità complessiva e l’efficienza del sistema.

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

Una delle funzioni più innovative introdotte con questo aggiornamento è la modalità hover, una caratteristica che sfrutta al massimo le potenzialità del display pieghevole. Attivandola, lo schermo si divide verticalmente in due sezioni, permettendo un utilizzo contemporaneo per attività diverse. Un super upgrade.

Ad ogni modo, è possibile guardare un video o partecipare ad una videochiamata nella parte superiore dello schermo, mentre nella parte inferiore si possono utilizzare controlli specifici o annotare appunti. Questa funzione è facilmente accessibile seguendo il percorso: Impostazioni > Schermo pieghevole > Modalità Hover.

Un’altra novità importante riguarda la gestione del volume, ora personalizzabile grazie a un nuovo pannello di regolazione rapida. Con questa opzione, è possibile regolare separatamente i volumi di chiamate, media, notifiche, sveglie e persino di alcune applicazioni specifiche.

Per attivare questa funzione, basterà andare in Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni suoni e vibrazione > Regolazione volume app individuale.

Tra le funzionalità più apprezzate c’è anche la nuova opzione per la rimozione dei passanti. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, l’app Galleria permette di eliminare automaticamente persone indesiderate dallo sfondo delle foto, offrendo così immagini più pulite e professionali. Un interessantissimo miglioramento.

Per utilizzare questa funzione, è sufficiente aprire l’immagine, selezionare Modifica AI > Modifica foto magica > Eliminazione AI > Rimuovi passanti. Una soluzione ideale per chi vuole immortalare paesaggi o scene urbane senza la fastidiosa presenza di soggetti indesiderati.

Honor, inoltre, non si è limitata all’introduzione di nuove funzionalità: sono stati effettuati anche miglioramenti alla stabilità e ottimizzazioni dell’accessibilità. Tra questi, spicca la nuova visualizzazione del testo ad alto contrasto, pensata per rendere la lettura più agevole, in particolare per gli utenti con difficoltà visive.

Un’ulteriore novità riguarda il supporto ampliato dello schermo esterno per applicazioni di terze parti, tra cui giochi e altre app di utilità. Questo aggiornamento rende l’esperienza d’uso ancora più versatile, valorizzando le caratteristiche uniche del display pieghevole.

Come spesso accade, l’update a MagicOS 9.0.0.121 verrà rilasciato gradualmente. Gli utenti interessati possono verificare la disponibilità direttamente dal menu Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software. Honor si prepara ad un salto avanti molto impattante.