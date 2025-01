Se siete in possesso di uno smartphone 5G e state cercando una promozione da attivare che includa la connettività di ultima generazione, ma allo stesso tempo caratteristiche davvero interessanti, sicuramente un provider da prendere in considerazione è rappresentato da ho mobile, il provider in questione infatti da tantissimo tempo rappresenta una vera e propria garanzia per tutti gli utenti e recentemente ha deciso di mettersi al passo coi tempi aggiungendo la connettività 5G al proprio arsenale di offerta ai clienti.

Il provider da tantissimi anni infatti compete agli apici della classifica degli operatori telefonici italiani in un mercato davvero molto competitivo, ecco dunque che ogni mese aggiorna il proprio catalogo di offerte per poter restare sempre accattivante agli occhi dei propri clienti, in questo contesto ha messo a disposizione di tutti una promozione davvero interessante che unisce tutte le caratteristiche desiderabili da un cliente in un’unica promozione ad un costo davvero competitivo, scopriamola insieme.

Tutto a meno di dieci euro al mese

La promozione di cui parliamo oggi consiste in una formula tutto incluso che a 9,99 € al mese vi permette di ottenere 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati, la promo in questione ha un costo di attivazione pari a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da uno dei seguenti operatori telefonici virtuali:

Iliad

Coop Voce

Daily

Poste Mobile

Kena

CMLink Italy

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile

NV Mobile

Noitel

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Withu.

Spusu Italia

Wings Mobile Italia

Élite Mobile

Italia Power

Conexo Technologies

2appy Afinna One

Digi

Enegan

Feder

In caso contrario, invece la promozione avrà un costo di attivazione pari a 29,90 €, in entrambi i casi però tale costo includerà il costo della Sim e della sua spedizione, se siete interessati dunque assicuratevi di rispettare tale requisito onde evitare di incappare nel costo maggiorato di attivazione.