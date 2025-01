Su Amazon in questi giorni potete tranquillamente avere accesso al Motorola Edge 50, con un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, proprio perché al giorno d’oggi la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere risulta essere inferiore ai 400 euro.

Il prodotto dispone di un display da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un pOLED che raggiunge risoluzione Super HD con refresh rate a 120Hz, il che lo porta a godere di una massima fluidità generale, per una velocità di utilizzo decisamente più semplice ed alla portata di tutti. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, un octa-core che viene completato dalla presenza di una configurazione con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, espandibili con l’ausilio di una microSD esterna.

Motorola Edge 50: la promozione migliore su Amazon

Uno degli smartphone migliori in circolazione è disponibile su Amazon con un risparmio veramente importante, il Motorola Edge 50 può essere vostro con una spesa finale da sostenere pari a soli 373,16 euro, e consgna a domicilio in pochissimi giorni, gestita sempre direttamente da Amazon stessa. La variante a disposizione, è bene ricordarlo, è completamente no brand con garanzia di 24 mesi. Collegatevi qui per completare l’acquisto.

Tornando a parlare delle specifiche tecniche dello smartphone, possiamo notare, nella parte posteriore, un trittico di sensori di ottima qualità: principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 13 megapixel, per finire con effetto bokeh da 10 megapixel. Lo smartphone presenta certificazione IP68 per la protezione contro gli agenti atmosferici, tra cui immersione in acqua, il sistema operativo è android 14, con pochissima personalizzazione software, è difatti possibile godere praticamente di una esperienza Android Stock. All’interno della confezione è possibile trovare una cover, che viene applicata nella parte posteriore, così da iniziare sin da subito a proteggerlo.