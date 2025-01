Le nostre case non sono più quelle di una volta. La tecnologia è infatti gradualmente entrata a far parte della nostra quotidianità e, di conseguenza, anche il luogo in cui viviamo ha subito delle modifiche e ottimizzazioni in ambito tecnologico. L’obiettivo è infatti quello di avere delle case smart con dispositivi in grado di interagire tra loro e di semplificare la gestione degli utenti, come gli altoparlanti intelligenti. A tal proposito, il protocollo open source denominato Matter continua a puntare sulla creazione di un vero e proprio linguaggio destinato a tutti i dispositivi smart.

Non dimentichiamo che Matter è stato lanciato nel corso del 2022 con l’obiettivo di consentire agli utenti di avere a portata di mano una gestione molto più semplice tra i vari dispositivi. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli e novità in merito.

Altoparlanti intelligenti e case smart

Chi di noi al giorno d’oggi non ha almeno un paio di dispositivi smart connessi tra loro all’interno dell’abitazione? Stiamo parlando di una serie di device che le aziende hanno progettato e realizzato con l’obiettivo di semplificare alcune pratiche agli utenti che decidono di utilizzarli.

In merito ai passi avanti fatti da Matter nel corso degli ultimi due anni, i risultati ottenuti sono del tutto importanti. Non possiamo però non sottolineare la mancanza di un elemento indispensabile al giorno d’oggi. Nello specifico, facciamo riferimento al supporto per dispositivi come gli altoparlanti intelligenti Wi-Fi.

Una buona notizia, però, sembrerebbe non mancare. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, il CTO della Connectivity Standards Alliance (CSA), ha reso noto che si è al lavoro per far sì che il supporto per gli altoparlanti Wi-Fi sia disponibile. Non a caso, infatti, tale funzionalità permetterebbe alle case smart di essere maggiormente ottimizzate, ricevendo un numero di informazioni nettamente maggiore rispetto a quello attuale. L’integrazione degli altoparlanti intelligenti in Matter potrebbe dunque arrivare presto per gli utenti.