Tesla usate da Hertz: opportunità o rischio per chi acquista?

La transizione elettrica ha portato ad una piega inaspettata ad Hertz. Dopo aver ordinato ben 100.000 Tesla Model 3 nel 2021 per offrire un’esperienza di noleggio premium, ma i progetti non sono andati nel verso giusto. La compagnia si è infatti trovata a fare i conti con una forte svalutazione della flotta. Il motivo? I consistenti ribassi sui prezzi delle nuove Tesla avvenuti tra il 2022 e il 2023. La rapida riduzione del valore di rivendita ha colpito duramente. Modelli come la Model 3, che fino a poco tempo fa mantenevano il 90% del loro valore entro tre anni, hanno visto i loro prezzi crollare. La situazione è stata ancora più grave per la Model Y, che ha subito una perdita ancora maggiore. Hertz, consapevole dell’importanza del valore della sua flotta per la stabilità finanziaria, ha cercato una soluzione immediata: vendere.

Nuova strategia di vendita

Hertz ha deciso così di cambiare metodo. Ha messo in vendita circa 20.000 Tesla all’inizio dell’anno e ha continuato ad espandere questa strategia sempre di più. Sul sito web dell’azienda negli Stati Uniti, si possono trovare Model 3 usate, ma non è questa la cosa “strana”. I modelli acquistabili hanno elevati chilometraggi e posseggono un costo che parte da 17.000 dollari. Una cifra molto competitiva, diciamocelo, soprattutto considerando che queste Tesla spesso ancora coperte da garanzia. Potrebbe sembrare un metodo vincente, ma le vendite non stanno decollando come previsto. Per incentivare la domanda, Hertz ha introdotto una ora nuova iniziativa. Il venditore offre adesso ai clienti che noleggiano una Tesla la possibilità di acquistarla direttamente quando il tempo di noleggio termina.

Conviene acquistare una Tesla usata da Hertz?

La proposta di acquistare una Tesla usata a un prezzo così basso potrebbe sembrare allettante. Ma conviene davvero? Molti potenziali acquirenti si chiedono se l’usura di un’auto noleggiata possa rappresentare un problema. Tuttavia, le Tesla offrono un rischio inferiore rispetto alle auto tradizionali. La loro manutenzione semplificata e la garanzia sul motore le rendono meno soggette a problemi meccanici. Hertz sta facendo tutto il possibile per ridurre il peso della sua flotta elettrica sul bilancio. Resta da vedere se queste offerte riusciranno a conquistare un pubblico in cerca di un’economica transizione verso la mobilità elettrica.