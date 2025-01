Batterie EV: Cina con CATL al comando, Europa in ritardo

Il mercato delle batterie per auto elettriche continua con la sua salita in ogni parte del mondo. Nei primi undici mesi dell’ormai scorso anno, la domanda globale ha raggiunto 785,6 GWh. Tale numero ha segnato un incremento del 26,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ma chi guida questa espansione? CATL, con una quota del 36,8%, e BYD, al 17,1%, dominano incontrastate. CATL, il colosso cinese, ha prodotto 289,3 GWh, registrando una crescita del 28,6%. Con clienti importanti come ZEEKR, AITO e Li Auto in Cina, oltre ad accordi con marchi famosi a livello globale, l’azienda conferma essere la “più potente”, la leader nel campo batterie EV. L’innovazione tecnologica ha aiutato sicuramente la società a raggiungere il suo traguardo. I nuovi accumulatori promettono di rivoluzionare il settore. BYD, al secondo posto, non è da meno. Con 134,4 GWh e una crescita del 35,9%, la compagnia beneficia delle sue vendite di veicoli elettrici. Inoltre, fornisce accumulatori ad altri costruttori, rafforzando la sua posizione sul mercato.

Europa: ritardo e opportunità nelle batterie e nelle auto elettriche

L’Europa fatica a competere. Il mercato è sempre più strategico e dunque serve necessariamente un piano che sia strutturati alla perfezione. Nonostante gli investimenti di 3 miliardi di euro annunciati dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti non ci sono stati i risultati sperati, almeno fino ad ora. Alcuni hanno fiducia nel fatto che si tratti “solo” di un ritardi. La crisi di Northvolt, simbolo delle ambizioni europee, sottolinea le difficoltà avute nel continente per le batterie. Cosa manca all’Europa? Perché tante difficolta? Non c’è una filiera produttiva solida e competitiva. La dipendenza dalle importazioni penalizza l’industria automobilistica locale. Nel frattempo, i colossi asiatici avanzano, rafforzando la loro posizione con economie di scala e tecnologie innovative.

Sarà sufficiente il recente impegno politico per invertire la tendenza? La risposta arriverà solo con il tempo. Intanto, la supremazia cinese continua, lasciando l’Europa a inseguire. Le sfide sono immense, ma anche le opportunità. Il mercato delle batterie per auto elettriche continuerà probabilmente su questo tragitto, sta al settore adattarsi. L’Europa deve agire con urgenza per colmare il divario e costruire un futuro più sostenibile.