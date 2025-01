Il 2024 è stato un anno straordinario per BYD, la casa automobilistica cinese che continua a superare le aspettative. Per la prima volta nella sua storia, l’azienda ha sfiorato le 4,3 milioni di vendite. Stabilendo così un record assoluto. Solo nel mese di dicembre, la società ha venduto 514.809 veicoli elettrificati. Si tratta di un aumento di oltre il 50,95% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un simile risultato così impressionante conferma il ritmo di crescita senza precedenti del marchio. Il quale punta a dominare completamente il settore automobilistico mondiale.

BYD inizia una sfida diretta a Tesla

A livello annuale, BYD ha raggiunto 4.272.145 vendite totali. Segnando così un aumento del 41,3% rispetto al 2023. Anno in cui aveva superato i 3 milioni di unità. I veicoli completamente elettrici infatti hanno rappresentato il 41,5% delle vendite. Esattamente con 1.764.992 auto vendute (+12%). Mentre gli ibridi plug-in hanno contribuito con 2.485.378unità (+72,8%). Questo equilibrio tra tecnologie dimostra la capacità di BYD di soddisfare diverse esigenze di mercato. Sia in patria che all’estero.

Il 2024 ha segnato anche un balzo avanti per quanto riguarda le esportazioni del brand. Sono infatti stati registrati più di 417.204 veicoli venduti fuori dalla Cina. Un dato importante, che evidenzia l’intenzione dell’azienda di rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali. A dicembre, infatti, le esportazioni hanno raggiunto un valore di 57.154 unità. In contemporanea, il settore dei veicoli commerciali ha mostrato una crescita esponenziale. In quanto si è potuto assistere ad un aumento del 520% nelle vendite mensili rispetto al 2023.

In questo contesto, BYD si prepara a competere direttamente con Tesla. Da anni leader indiscusso del settore elettriche. Secondo le recenti stime, l’azienda di Elon Musk dovrebbe chiudere il 2024 con circa 1,8milioni di vetture completamente elettriche vendute. Un risultato che potrebbe essere superato da BYD. Soprattutto considerando i dati di BEV e PHEV. La reale portata del confronto però sarà effettivamente chiara solo dopo la pubblicazione dei dati definitivi della nota società.