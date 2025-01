Il 2026 potrebbe essere l’anno in cui Apple segnerà una svolta significativa nel mercato degli smartphone. Ciò introducendo il suo primo modello pieghevole, noto per ora come iPhone 18 Fold. Anche se il nome non è definitivo, l’hype cresce ogni giorno, alimentato da indiscrezioni e anticipazioni. Ma cosa possiamo aspettarsi realmente dal nuovo smartphone di Cupertino?

Apple: cosa si sa sul primo pieghevole

Secondo le voci più accreditate, l’iPhone 18 Fold dovrebbe adottare un design a conchiglia. Il dispositivo potrebbe però presentare un approccio distintivo. Ovvero uno schermo pieghevole di dimensioni superiori. Si parla di un display che, da aperto, potrebbe raggiungere o anche superare i 7 pollici di diagonale. Elemento che lo pone nella categoria dei tablet tascabili. Ciò lo renderebbe il pieghevole a conchiglia più grande mai visto. La scelta delle dimensioni del display pone però alcune domande tecniche. Apple dovrà decidere se mantenere il tradizionale formato 19,5:9, tipico degli iPhone, o sperimentare nuove proporzioni.

Dietro l’apparente semplicità di uno smartphone pieghevole si nascondono numerose sfide tecniche. Apple è attualmente concentrata su tre aspetti chiave. Minimizzare la visibilità della piega sul display, progettare una cerniera robusta e sviluppare un rivestimento dello schermo altamente resistente. Suddetti elementi rappresentano i punti deboli di suddetta categoria di dispositivi, ma Apple sembra determinata a trovare soluzioni innovative. Al momento, si parla di solo di indiscrezioni. Sarà necessario attendere informazioni ufficiali per scoprire quali saranno i risultati ottenuti da Cupertino.

Tra i dettagli ancora incerti c’è anche la data di rilascio. L’iPhone 18 Fold potrebbe debuttare insieme agli altri modelli della linea iPhone 18, intorno all’autunno del 2026. Ma come spesso accade con Apple, le tempistiche potrebbero variare. Ciò soprattutto se l’azienda decidesse di perfezionare ulteriormente il dispositivo. Quello che è certo è che l’iPhone 18 Fold ha tutte le carte in regola per ridefinire il concetto di smartphone pieghevole. Mescolando design avanguardistico e funzionalità rivoluzionarie.