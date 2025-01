Il Samsung Galaxy Book4 Edge è il notebook da battere, un prodotto che raccoglie al proprio interno il meglio di quanto avremmo mai sperato, mettendo allo stesso tempo a disposizione degli utenti finali una serie di ottime prestazioni generali, ad un prezzo complessivamente più che valido.

Il dispositivo in questione risulta essere caratterizzato da alcune specifiche tecniche davvero di tutto rispetto, tutto ha inizio dal display da 14 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD che può raggiungere una risoluzione in FullHD+, mantenendo comunque cornici estremamente sottili, affiancato a sua volta da una configurazione che prevede processore Qualcomm Snapdragon Elite X, che viene completato dalla presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Samsung Galaxy Book4 Edge: il prezzo basso su Amazon

Il prezzo di vendita di questo notebook è perfettamente in linea con le attese e le aspettative dei consumatori, infatti dovete sapere che la spesa finale da sostenere sarà di soli 989 euro, contro i 1699 euro previsti di listino, approfittando a tutti gli effetti di un risparmio del 42%, applicato in automatico da parte di Amazon all’interno della sua pagina principale.

La connettività fisica del notebook è rappresentata dalla presenza di 2 porte USB 4.0, molto veloci, ma anche da una porta HDMI 2.1, così da poter collegare il prodotto anche a monitor che possano supportare il refresh rate variabile o più elevati dei canonici 60Hz, per finire con la classica porta jack da 3,5mm per il collegamento di microfono e cuffie. Il design è estremamente sottile e facilmente portabile ovunque vogliate, la sua batteria, stando a quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe garantire fino a 18 ore di utilizzo continuativo, con supporto poi alla ricarica relativamente rapida per mezzo dell’alimentatore da 18W che potete trovare direttamente incluso in confezione.